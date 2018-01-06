Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза (7 новостей) «Никки Хейли предложила коллегам поддержать призыв иранского народа»

США подрывают авторитет Совета Безопасности ООН и не заинтересованы в защите прав человека в Иране, заявил постпред России при организации Василий Небензя.США хотят подорвать ядерную сделку с Ираном, воспользовавшись протестами в стране. Об этом 6 января на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя заявил, сообщило ТАСС.

По его словам, "истинная подоплека" созыва заседания Совбеза ООН по инициативе США "кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".

Небензя отметил, что США своими действиями подрывают авторитет Совбеза ООН "как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности".

Пострпред РФ выразил сожаление из-за гибели людей в ходе акций протеста, но призвал "дать Ирану самому разобраться со своими проблемами", цитирует "РИА Новости".

Совбез ООН в пятницу проведет заседание относительно ситуации в Иране

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят свое действие.

28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.

30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.

31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.

2 января духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана. Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади обвинил участников акций протеста в мятеже.

Телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана.

3 января иранские власти заявили об "окончании смуты". Постпред Ирана в ООН Голямали Хошру написал письмо Совету Безопасности ООН и лично генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором обвинил США в активизации деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела Ирана.

По данным Anadolu, за время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали не менее 500 активистов. В Госдепе США заявили, что в Иране убили или арестовали не менее 1 тыс. протестующих.

Обновлено в 02:20 По ее словам, права человека "это не дар от правительства, а неотъемлемое право самих людей". Хэйли отметила, что "в конце концов, иранский народ определит свою судьбу".

Обновлено в 03:06 Никки Хейли предложила коллегам поддержать призыв иранского народа.