  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза
Мир
Гордон Гордон · · Обновлено в 03:06
· ООН · США · Россия · Права человека · Иран
Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза (7 новостей)

«Никки Хейли предложила коллегам поддержать призыв иранского народа»

США подрывают авторитет Совета Безопасности ООН и не заинтересованы в защите прав человека в Иране, заявил постпред России при организации Василий Небензя.США хотят подорвать ядерную сделку с Ираном, воспользовавшись протестами в стране. Об этом 6 января на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя заявил, сообщило ТАСС.

По его словам, "истинная подоплека" созыва заседания Совбеза ООН по инициативе США "кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".

Небензя отметил, что США своими действиями подрывают авторитет Совбеза ООН "как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности".

Пострпред РФ выразил сожаление из-за гибели людей в ходе акций протеста, но призвал "дать Ирану самому разобраться со своими проблемами", цитирует "РИА Новости".

Совбез ООН в пятницу проведет заседание относительно ситуации в Иране
Совбез ООН в пятницу проведет заседание относительно ситуации в Иране

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят свое действие.

28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.

30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.

31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.

2 января духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана. Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади обвинил участников акций протеста в мятеже.

Телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана.

3 января иранские власти заявили об "окончании смуты". Постпред Ирана в ООН Голямали Хошру написал письмо Совету Безопасности ООН и лично генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором обвинил США в активизации деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела Ирана.

По данным Anadolu, за время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали не менее 500 активистов. В Госдепе США заявили, что в Иране убили или арестовали не менее 1 тыс. протестующих.

Обновлено в 02:20 По ее словам, права человека "это не дар от правительства, а неотъемлемое право самих людей". Хэйли отметила, что "в конце концов, иранский народ определит свою судьбу".

Обновлено в 03:06 Никки Хейли предложила коллегам поддержать призыв иранского народа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза»
Фото Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана
Фото Постпред Франции при ООН считает, что изменения в Иране должны быть результатом выбора иранского народа, а не внешнего воздействия
Фото Постпред РФ при ООН обвинил США в попытке сорвать ядерную сделку с Ираном
Фото Постпред США в ООН: Мировое сообщество будет следить за действиями властей Ирана
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.18, 01:03 Американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности Всемирной организации поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США следят за действиями правительства Ирана.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.18, 01:24 Франция призывает не допускать экстремистских настроений в связи ситуацией в Иране.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.18, 01:48 Ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности, США подрывают авторитет главного органа ООН, ответственного за поддержание международного мира, заявил постпред РФ при Всемирной…
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 02:14 Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерана на заседании Совбеза.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 03:06 Никки Хейли предложила коллегам поддержать призыв иранского народа.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Два самолета столкнулись в международном аэропорту Торонто: Видео

Два самолета столкнулись в международном аэропорту Торонто: Видео
Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров

Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров
В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан – правозащитница

В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан –…
Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране…
Как в &quot;ДНР&quot; ввели санкции против &quot;ЛНР&quot;, - Денис Казанский

Как в "ДНР" ввели санкции против "ЛНР", - Денис Казанский
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
Жуткие исследования: Ученые узнали, сколько сможет прожить человечество, питаясь друг другом

Жуткие исследования: Ученые узнали, сколько сможет прожить человечество, питаясь друг…
Глава МИД Германии назвал США и РФ странами, презирающими ЕС

Глава МИД Германии назвал США и РФ странами, презирающими ЕС
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события 2017 года в цифрах

2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события…
Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году

Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году
Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене

Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене
С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи

С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи
Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение с Ираном

Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение…
Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой

Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой
Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США

Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США
Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)

Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.