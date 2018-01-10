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"Потому что он слаб": сенатор США жестко раскритиковал атаки Путина на демократию

"Потому что он слаб": сенатор США жестко раскритиковал атаки Путина на демократию (5 новостей)

«Документ с анализом «путинских атак» на демократию был обнародован сегодня в Вашингтоне»

Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин представил в среду доклад под названием «Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США». Документ объемом в 200 страниц, подготовленный сотрудниками аппарата сенатского комитета по международным делам, стал первым масштабным исследованием стратегии и тактики, использованной Кремлем в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США, сообщает «Голос Америки».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  10.01.18, 19:03 Документ с анализом «путинских атак» на демократию был обнародован сегодня в Вашингтоне.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 19:56 Американский сенатор, Бен Кардин считает, что президент России Владимир Путин атакует демократические институты, поскольку это все что у него есть.
Хвиля Хвиля  ·  10.01.18, 20:14 Влиятельный сенатор Комитета по вопросам международной политики верхней палаты Конгресса США Бен Кардин представил доклад «Асимметричная атака Путина против демократии в России и Европе: последствия…
Факты Факты  ·  10.01.18, 21:01 В Вашингтоне состоялась презентация доклада «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе»
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