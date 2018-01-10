"Потому что он слаб": сенатор США жестко раскритиковал атаки Путина на демократию (5 новостей) «Документ с анализом «путинских атак» на демократию был обнародован сегодня в Вашингтоне»

Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин представил в среду доклад под названием «Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США». Документ объемом в 200 страниц, подготовленный сотрудниками аппарата сенатского комитета по международным делам, стал первым масштабным исследованием стратегии и тактики, использованной Кремлем в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США, сообщает «Голос Америки».