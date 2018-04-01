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Поветкин в Кардиффе нокаутировал Прайса, побывав в нокдауне

Поветкин в Кардиффе нокаутировал Прайса, побывав в нокдауне (3 новости)

«Россиянин выиграл бой за два чемпионских пояса.  »

Лежа на настиле ринга британцу понадобилась кислородная маска

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Terrikon Terrikon  ·  01.04.18, 00:10 Российский боксер Александр Поветкин продолжает серию побед после поражения от Владимира Кличко в 2013 году. Сегодня Поветкин проводил бой в Кардиффе против британского спортсмена Дэвида Прайса, известного…
Главред Главред  ·  01.04.18, 00:49 Россиянин выиграл бой за два чемпионских пояса.  
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