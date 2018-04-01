Поветкин в Кардиффе нокаутировал Прайса, побывав в нокдауне

Terrikon · 01.04.18, 00:10

Российский боксер Александр Поветкин продолжает серию побед после поражения от Владимира Кличко в 2013 году. Сегодня Поветкин проводил бой в Кардиффе против британского спортсмена Дэвида Прайса, известного…