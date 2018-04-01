Поветкин вызывает Усика на бой (4 новости и 1 видео) «Лучшие моменты и запись всего боя Александр Поветкин - Дэвид Прайс»

Обладатель титулов WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился впечатлениями от победы над Дэвидом Прайсом, которого он нокаутировал в пятом раунде.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Люди в Великобритании любят бокс. Также хочу сказать спасибо всем фанатам нашего спорта в Кардиффе, они устроили мне теплый прием.

Что касается самого боя, то я прочувствовал дистанцию и понял, как я смогу нокаутировать соперника", – цитирует россиянина Sky Sports.

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Ранее организатор прошедшего вечера Эдди Хирн заявил, что следующим соперником Поветкина может стать Диллиан Уайт.

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