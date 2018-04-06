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Появился трейлер экранизации знаменитой антиутопии "451° по Фаренгейту" (6 новостей и 1 видео) «Премьера фильма должна состояться 19 мая»

В Сети появился трейлер фильма 451 градус по Фаренгейту. Премьера фильма ожидается 19 мая этого года. Ролик был опубликован на YouTube-канале HBO.

Главные роли в ленте исполняют Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Режиссером выступил Рамин Бахрани.

По сюжету фильма главный герой Гай Монтэг обязан слепо выполнять приказы, сжигая книги. Однако неожиданная встреча с девушкой по имени Кларисса порождает в его душе сомнение. В итоге он начинает искать ответы на вопросы и становится отщепенцем тоталитарного общества.

Фильм основан на сюжете одноименной книги писателя-фантаста Рэя Бредбери, выпущенной в 1953 году.

В сети появился трейлер фильма "451 градуса по Фаренгейту"…

Ранее сообщалось, что был опубликован трейлер фантастического фильма Апгрейд от одного из создателей Пилы-2.

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Обновлено в 17:56 Главные роли в ленте исполняют Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Режиссером выступил Рамин Бахрани.

Обновлено в 18:20 В National Film Center сохранился негатив фильма. Для Украины японцы сделали 35 мм черно-белую позитивную копию на пленке нового поколения.