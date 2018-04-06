Появился трейлер экранизации знаменитой антиутопии "451° по Фаренгейту"

В Сети появился трейлер фильма 451 градус по Фаренгейту. Премьера фильма ожидается 19 мая этого года. Ролик был опубликован на YouTube-канале HBO.
Главные роли в ленте исполняют Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Режиссером выступил Рамин Бахрани.
По сюжету фильма главный герой Гай Монтэг обязан слепо выполнять приказы, сжигая книги. Однако неожиданная встреча с девушкой по имени Кларисса порождает в его душе сомнение. В итоге он начинает искать ответы на вопросы и становится отщепенцем тоталитарного общества.
Фильм основан на сюжете одноименной книги писателя-фантаста Рэя Бредбери, выпущенной в 1953 году.
Ранее сообщалось, что был опубликован трейлер фантастического фильма Апгрейд от одного из создателей Пилы-2.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Обновлено в 17:56 Главные роли в ленте исполняют Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Режиссером выступил Рамин Бахрани.
Обновлено в 18:20 В National Film Center сохранился негатив фильма. Для Украины японцы сделали 35 мм черно-белую позитивную копию на пленке нового поколения.