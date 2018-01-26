Поймали за ногу: опубликовано видео чудесного спасения патрульными самоубийцы в Днепре (4 новости) «Парень находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали врачи»

Сотрудники патрульной полиции Днепра спасли жизнь молодого мужчины, который решил покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 10-го этажа. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба Нацполиции, опубликовавшая видео с места событий.

"Патрульные получают сообщение о ссоре между молодой парой. Приезжают на вызов – и сразу слышат ужасные крики. Картина, которую видят полицейские, еще страшнее: женщина пытается удержать мужа, который стоял на подоконнике. Он вырывается и прыгает вниз с 10-го этажа. К счастью, полицейские успевают схватить его за ногу и одежду", – говорится в сообщении.

Молодой человек некоторое время не поддавался на уговоры правоохранителей, и просил их дать ему умереть.

Пассажир пытался совершить самоубийство в аэропорту Запорожья

"В конце концов, патрульным удается уговорить парня жить. Он находился в депрессивном состоянии, поэтому его госпитализировали врачи", – рассказали в полиции.

Обновлено в 19:21 В Днепре патрульные спасли парня, выпрыгнувшего из окна 10-го этажа Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, патрульные получили вызов о семейной ссоре. На месте они увидели женщину, которая пыталась удержать мужчину, стоящего на подоконнике и собирающегося прыгать с 10-го этажа. В итоге он таки вырывается и падает, но патрульные успевают схватить его за ногу и одежду. ... Источник: Политека.