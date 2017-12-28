Пойманы с поличным: Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР (9 новостей) «Трамп "очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею"»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «попался с поличным», якобы поддерживая поставки нефти в КНДР. Об этом он написал в твиттере. «Пойманы с поличным: очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную ...

Обновлено в 01:04 Об этом он написал в твиттере.

Обновлено в 01:10 Мирного решения северокорейской проблемы не будет никогда, если Китай продолжит поставки нефти в КНДР в обход санкций ООН, считает президент США.Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с сообщениями в СМИ о том, что Китай тайно поставляет нефть в Северную Корею.