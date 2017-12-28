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Мир
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 01:10
· КНДР
Пойманы с поличным: Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР

Пойманы с поличным: Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР (9 новостей)

«Трамп "очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею"»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «попался с поличным», якобы поддерживая поставки нефти в КНДР. Об этом он написал в твиттере. «Пойманы с поличным: очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную ...

Обновлено в 01:04 Об этом он написал в твиттере.

Обновлено в 01:10 Мирного решения северокорейской проблемы не будет никогда, если Китай продолжит поставки нефти в КНДР в обход санкций ООН, считает президент США.Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с сообщениями в СМИ о том, что Китай тайно поставляет нефть в Северную Корею.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пойманы с поличным: Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР»
Фото Пойманы с поличным: Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР
Фото "Пойманы на горячем": Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР
Фото Трамп заявил, что Китай в обход санкций поставляет нефть в КНДР
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  28.12.17, 20:20 Трамп "очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею".
Апостроф Апостроф  ·  28.12.17, 21:41 Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай поставляет нефть Северной Кореи в обход санкций ООН.
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 21:52 Трамп “очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею”.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 00:37 Президент США Дональд Трамп после появления информации о поставках Китаем нефти в КНДР заявил, что "очень разочарован".
Гордон Гордон  ·  29.12.17, 00:47 Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию южнокорейской газеты The Chosun Ilbo, что с октября китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на северокорейские корабли в Западном…
Сегодня Сегодня  ·  29.12.17, 01:04 Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "попался с поличным", якобы поддерживая поставки нефти в КНДР.Об этом он написал в твиттере."Пойманы с поличным: очень разочарован тем, что Китай позволяет…
Facenews Facenews  ·  29.12.17, 01:10 Мирного решения северокорейской проблемы не будет никогда, если Китай продолжит поставки нефти в КНДР в обход санкций ООН, считает президент США.Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи…
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