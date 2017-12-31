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Поздравляем политзаключенных Кремля с Новым годом: у посольства РФ в Киеве прошел флешмоб

Поздравляем политзаключенных Кремля с Новым годом: у посольства РФ в Киеве прошел флешмоб (4 новости)

«“Привітаємо Українських політв'язнів Кремля з Новим роком”. Такий флеш-моб пройшов під стінами російського посольства у Києві»

Участники направили обращение и к украинской власти. После недавнего освобождения украинских заложников из зоны АТО в Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных, сообщает "112 Украина".

Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом.

Также было направлено обращение к украинской власти с просьбой ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся на Донбассе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
5 канал 5 канал  ·  31.12.17, 15:28 Акція на підтримку українських політв'язнів відбулася під посольством Російської Федерації в Києві. https://5.ua/live/ - постійна трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція!…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 16:56 “Привітаємо Українських політв'язнів Кремля з Новим роком”. Такий флеш-моб пройшов під стінами російського посольства у Києві.
Униан Униан  ·  31.12.17, 18:43 Участники акции акцентировали внимание на том, что не все украинцы могут встречать Новый год дома и призвали украинскую власть ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся…
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