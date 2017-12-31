Поздравляем политзаключенных Кремля с Новым годом: у посольства РФ в Киеве прошел флешмоб (4 новости) «“Привітаємо Українських політв'язнів Кремля з Новим роком”. Такий флеш-моб пройшов під стінами російського посольства у Києві»

Участники направили обращение и к украинской власти. После недавнего освобождения украинских заложников из зоны АТО в Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных, сообщает "112 Украина".

Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом.

Также было направлено обращение к украинской власти с просьбой ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся на Донбассе.