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Пожар в детском лагере &quot;Виктория&quot;: возбуждено 6 дел

Пожар в детском лагере "Виктория": возбуждено 6 дел (3 новости)

«Следственная группа по расследованию причин пожара в детском лагере “Виктория” в Одессе продолжает работу по 6 уголовным производствам»

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание. В результате погибло трое детей. Причина пожара не установлена. Следствие по пожару в одесском лагере "Виктория" продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовным производствам. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель начальника отдела процессуального руководства прокуратуры Одесской области, старший процессуальный руководитель Олег Хорсуненко.

По его словам, открыто производство в отношении директора лагеря Петроса Саркисяна. А так же в отношении старшего воспитателя Натальи Янчик она как единственный работник с высшим образованием подписывала акты о пожарной безопасности. Женщина сотрудничает со следствием, и ее показания дают возможность понять, как на самом деле работал лагерь и за какие нарушения должно отвечать руководство.

Кроме того, полиция расследует экономическое производство в отношении возможного присвоения и растраты государственных средств, выделенных на реконструкцию "Виктории" в 2015-2016 годах.

Четвертое производства касается использования средств местного бюджета, в частности на зарплату работникам лагеря "Виктория". Частично эти средства присваивались руководством, но объявлять подозрение прокуратура планирует когда в этом производстве будет закончена экспертиза.

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Пятое производство отрыли по факту нарушения правил пожарной безопасности другими лицами. В рамках этого дела следствие проводило эксгумацию тел трех погибших девочек, по нему полиция устанавливает, кто отключал сигнализацию, кто должен был выполнять правила пожарной безопасности, но не выполнял их. В том числе правоохранители расследуют действия работников лагеря.

Шестое уголовное производство открыто в отношении экс-заместителя мэра Одессы Зинаиды Цвиринько. Ее прокуратура подозревает в приведшей к трагедии халатности.

Вечером 15 сентября 2017 года в детском лагере на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находилось 150 детей, 42 из них в горящем корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате. По словам очевидцев, детей забыли эвакуировать.

18 сентября 2017 года суд арестовал без права залога директора лагеря Петроса Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. 28 сентября Янчик отпустили на поруки. 14 ноября суд продлил арест Саркисяну и назначил залог в 128 тыс. грн. 30 ноября Апелляционный суд Одесской области отправил Саркисяна обратно в СИЗО без возможности внесения залога. Ранее уплаченный залог в 128 тыс. грн постановили вернуть.

В январе 2018 года спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба сообщила, что результаты пожарно-технической экспертизы не помогли установить точную причину пожара.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.04.18, 15:12 Следствие по поводу пожара в одесском лагере «Виктория», где 16 сентября 2017 года погибло трое детей, ведется сразу по нескольким направлениям – открыто шесть уголовных производств.
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 16:17 Следственная группа по расследованию причин пожара в детском лагере “Виктория” в Одессе продолжает работу по 6 уголовным производствам.
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