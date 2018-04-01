Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку

Об отставке “по собственному желанию” он попросил президента Владимира Путина, отмечается в сообщении.

Причины своей отставки Тулеев пояснил в видеообращении. “Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя”, — сказал губернатор региона.

По его словам, он “сделал все, что мог”, но “надо же жить, жить дальше”.

Как сообщал УНН, в сети появилось новое видео пожара в ТЦ “Зимняя вишня”.

Гройсман на заседании правительства запугивал чиновников отставками

Обновлено в 10:43 Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев попросил Путина об отставке.

Обновлено в 10:47 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба обладминистрации. Также в Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он говорит о трагедии в «Зимней вишне» и благодарит жителей Кузбасса за поддержку. «Считаю для себя правильным, потому что работать с таким тяжелейшим грузом на посту нельзя. Веры и добра вам и вашим семьям», — говорит Тулеев в видеообращении. Просьба об отставке произошла на фоне расследования пожара в кемеровском торговом центре, унесшего жизни более 60 человек. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта. Вскоре после объявления количества жертв был объявлен траур, а жители города собрались на митинг перед зданием областной администрации, где требовали назвать точное количество погибших и отправить Амана Тулеева в отставку.