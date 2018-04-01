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УНН УНН · · Обновлено в 10:47
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Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку

Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку (30 новостей и 1 видео)

«Путин принял заявление чиновника»

Об отставке “по собственному желанию” он попросил президента Владимира Путина, отмечается в сообщении.

Причины своей отставки Тулеев пояснил в видеообращении. “Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя”, — сказал губернатор региона.

По его словам, он “сделал все, что мог”, но “надо же жить, жить дальше”.

Как сообщал УНН, в сети появилось новое видео пожара в ТЦ “Зимняя вишня”.

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Обновлено в 10:43 Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев попросил Путина об отставке.

Обновлено в 10:47 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба обладминистрации. Также в Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он говорит о трагедии в «Зимней вишне» и благодарит жителей Кузбасса за поддержку. «Считаю для себя правильным, потому что работать с таким тяжелейшим грузом на посту нельзя. Веры и добра вам и вашим семьям», — говорит Тулеев в видеообращении. Просьба об отставке произошла на фоне расследования пожара в кемеровском торговом центре, унесшего жизни более 60 человек. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта. Вскоре после объявления количества жертв был объявлен траур, а жители города собрались на митинг перед зданием областной администрации, где требовали назвать точное количество погибших и отправить Амана Тулеева в отставку.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку»
Фото Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку
Фото Пожар в Кемерово: Губернатор области Тулеев подал в отставку
Фото Страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня": губернатор Кемеровской области подал в отставку
Фото Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку
Фото Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку
Фото Трагедия в Кемерово: губернатор области подал в отставку
Фото Губернатор Кемеровской области подал в отставку
Фото Трагедия в Кемерово: Аман Тулеев подал в отставку
Фото Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: губернатор области подал в отставку
Фото Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня": губернатор Кемеровской области попросился у Путина в отставку (видео)
Фото Пожар в Кемерово: Губернатор области Тулеев подал в отставку
Фото Пожар в Кемерово. Губернатор Тулеев подал в отставку
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Politeka Politeka  ·  01.04.18, 08:38 Сегодня, 1 апреля, стало известно о решении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева подать в отставку Об этом сообщают российские СМИ. «Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию…
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.04.18, 08:49 Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 08:54 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который занимал данный пост 21 год, после масштабного пожара в ТЦ “Зимняя вишня” подал в отставку.
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 08:59 В России губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку со своего поста.
Главред Главред  ·  01.04.18, 09:02 Тулеев сказал, что "вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя".  (видео)
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.04.18, 09:46 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба обладминистрации.
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.04.18, 10:06 Путин принял заявление чиновника.
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ТСН ТСН  ·  01.04.18, 10:27 Исполнять обязанности главы Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором, будет заместитель Тулеева Сергей Цивилев.
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Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 10:31 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решил по собственному желанию досрочно покинуть пост главы региона.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 10:43 Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев попросил Путина об отставке.
Капитал Капитал  ·  01.04.18, 10:47 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба обладминистрации. Также в Telegram-канале…
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