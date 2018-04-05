Пожар в лагере "Виктория": воспитательница Янчик признала свою вину

В Киевском районном суде Одессы состоялось промежуточное заседание по делу воспитательницы, отвечавшей за противопожарную безопасность в лагере "Виктория", пожар в котором унес жизни трех девочек.

Прокурор зачинал обвинительный акт в отношении Натальи Цокур (Янчик). Затем ее допросили. Педагог частично признала свою вину и рассказала, что ее попросили подписать документы, по которым она должна отвечать за пожарную безопасность в лагере.

"Я подписала по той причине, так как Ланина (заместитель директора лагеря, — Ред.) попросила подписать на неделю. Я это сделала по наивности. Прошло время. Вопрос не поднимался. Но про то, что меня не сняли потом с этой должности, я узнала, когда пришел инспектор ГСЧС", — говорит Наталья Цокур.

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Воспитательница также заявила, что она не платила штрафы в 51 гривну, которые выписывал инспектор ГСЧС. Она якобы считала, что не должна отвечать за это. 29-го августа, по словам Цокур, она уехала из лагеря.

"Я подписала эти документы. Я должна была что-то сделать для того, чтобы не произошло этого. Я ничего не сделала. Несмотря на то, что в это время меня не было. Возможно мои поступки до того, как я там находилась — изменили бы ситуацию", — заявила Цокур. Воспитательницу подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших за собой смерть детей. В тоже время адвокат пострадавших родителей Татьяна Сягровец заявила, что она будут требовать и наказания заместителя начальника лагеря Ланиной."Старшие сотрудники лагеря, находящиеся выше ее по должности, больше хитрят в уголовном деле. И больше используют свои процессуальные права, чтобы избежать уголовной ответственности. У нас очень много вопросов к Ланиной. К заместителю директора. Есть отдельное уголовное производство, которое сейчас расследуется следственным управлением. Мы очень ждем, когда оно тоже будет закончено, — заявила после заседания Татьяна Сягровец