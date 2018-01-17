  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Правительство Чехии ушло в отставку
Мир
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:28
· Отставка · Правительство · Заседание · Январь · Чехия
Правительство Чехии ушло в отставку

Правительство Чехии ушло в отставку (23 новости)

«Перед этим правительство получило вотум недоверия»

Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш объявил об отставке правительства. Об этом он заявил сегодня, 17 января, после заседания кабмина, пишут РИА Новости.

"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту (Милошу Земану – ред.) лично на Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", — заявил Бабиш.

Обновлено в 13:12 Чешские депутаты отказались поддержать правительство Бабиша, так как его полиция несколько месяцев назад обвинила в мошенничестве.

Гройсман на заседании правительства запугивал чиновников отставками
Гройсман на заседании правительства запугивал чиновников отставками

Обновлено в 13:28 Правительство Чехии в среду, 17 января, в полном составе ушло в отставку.

ФОТО К НОВОСТИ: «Правительство Чехии ушло в отставку»
Фото Парламент Чехии выразил недоверие правительству Бабиша
Фото Правительство Чехии отправили в отставку
Фото После месяца работы новое чешское правительство подало в отставку
Фото Правительство Чехии ушло в отставку
Фото Правительство Чехии подало в отставку
Фото Парламент Чехии ушел в отставку: все о роковом решении правительства
Фото Новое чешское правительство подало в отставку
Фото Правительство Чехии подало в отставку
Фото Правительство Чехии подало в отставку
Фото Чешское правительство во главе с Бабишем подало в отставку
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 08:32 Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не смог заручиться необходимым количеством голосов парламентариев.
Depo.ua Depo.ua  ·  17.01.18, 10:36 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Irozhlas . Отмечается, что Кабмин будет выполнять свои обязанности до назначения президентом Милошем Земаном нового правительства.
Европейская правда Европейская правда  ·  17.01.18, 11:08 Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 11:13 Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.01.18, 11:24 Милош Земан примет отставку правительства до конца недели.  
Апостроф Апостроф  ·  17.01.18, 11:46 17 января в отставку подало правительство Чехии под руководством олигарха Андрея Бабиша.
Униан Униан  ·  17.01.18, 11:49 Президент планирует подписать отставку правительства уже до конца недели.
Новое Время Новое Время  ·  17.01.18, 11:57 Правительство Чехии в среду, 17 января, в полном составе ушло в отставку.
Канал 112 Канал 112  ·  17.01.18, 12:01 Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем подало в отставку после внесенного вотума недоверия парламента. Об этом сообщает Ceske Noviny. Ожидается, что президент Милош Земан примет отставку к концу…
Капитал Капитал  ·  17.01.18, 12:04 Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия со стороны парламента. Правительство будет выполнять…
Politeka Politeka  ·  17.01.18, 12:10 После оглашения недоверия правительству Чехии, чиновники решили подать в отставку Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. «Мы уже обсуждали этот вопрос. Правительство согласилось на отставку,…
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 12:11 Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем после вынесенного вотума недоверия парламентом подало в отставку.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  17.01.18, 12:15 Об этом сообщает Ceske Noviny. Такой шаг был осуществлен после того, как во вторник, 16 января, Андрей Бабиш обратился к правительству с просьбой снять с него депутатский иммунитет и парламент вынес вотум…
ИС ИС  ·  17.01.18, 12:20 Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента, сообщает Ceske Noviny. Правительство будет выполнять свои обязанности до назначения…
Хвиля Хвиля  ·  17.01.18, 12:23 Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента. Об этом сообщает Ceske Noviny, передает Европейская правда. Правительство будет…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.01.18, 12:26 В среду, 17 января, правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подал в отставку
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  17.01.18, 12:47 Правительство Чехии подало в отставку во главе с премьером страны Андреем Бабишем. Об этом пишет местное издание Ceske Noviny.Накануне, 16 января, Бабиш попросил правительство снять с него депутатский…
ТСН ТСН  ·  17.01.18, 12:59 Перед этим правительство получило вотум недоверия.
Голос.UA Голос.UA  ·  17.01.18, 13:08 Чешское правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку в среду, 17 января. Об этом сообщает издание Ceske Noviny. Такой шаг был осуществлен после того, как во вторник, 16…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  17.01.18, 13:12 Чешские депутаты отказались поддержать правительство Бабиша, так как его полиция несколько месяцев назад обвинила в мошенничестве.
Facenews Facenews  ·  17.01.18, 13:28 Правительство Чехии в среду, 17 января, в полном составе ушло в отставку. Как сообщает Сeskenoviny.cz, об отставке Кабмина заявил во время пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш. Ожидается, что…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Парламент Каталонии поддержит Пучдемона, он может управлять по Skype

Парламент Каталонии поддержит Пучдемона, он может управлять по Skype
Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями

Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями
В армии США идет интенсивная подготовка к ведению боевых действий с КНДР, - конгрессмен Торнберри

В армии США идет интенсивная подготовка к ведению боевых действий…
Правительство Чехии ушло в отставку

Правительство Чехии ушло в отставку
В России арестовали подростков, устроивших резню в школе

В России арестовали подростков, устроивших резню в школе
В России священника РПЦ приговорили к 14 годам тюрьмы за педофилию

В России священника РПЦ приговорили к 14 годам тюрьмы за…
В Литве запустили аналог &quot;Миротворца&quot; - проект Vatnikas

В Литве запустили аналог "Миротворца" - проект Vatnikas
Медики не обнаружили у Трампа ментальных проблем, только лишний вес

Медики не обнаружили у Трампа ментальных проблем, только лишний вес
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Селезнев забил в дебютной игре за «Акхисар»

Селезнев забил в дебютной игре за «Акхисар»
AO-2018. Судейский беспредел не помешал Долгополову выйти в 3-й круг

AO-2018. Судейский беспредел не помешал Долгополову выйти в 3-й круг
Поветкин может выступить в андеркарте боя Джошуа — Паркер

Поветкин может выступить в андеркарте боя Джошуа — Паркер
Australian Open. Долгополов преодолел второй круг, не отдав ни одного сета

Australian Open. Долгополов преодолел второй круг, не отдав ни одного…
Моха может перейти в турецкий клуб

Моха может перейти в турецкий клуб
BMW прекратит выпускать модели i3 и i8

BMW прекратит выпускать модели i3 и i8
Роман САНЖАР: «Хочу, чтобы Моха ушел»

Роман САНЖАР: «Хочу, чтобы Моха ушел»
«Реал Сосьедад» начал переговоры о переходе Лунина

«Реал Сосьедад» начал переговоры о переходе Лунина
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.