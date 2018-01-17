Правительство Чехии ушло в отставку

Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш объявил об отставке правительства. Об этом он заявил сегодня, 17 января, после заседания кабмина, пишут РИА Новости.
"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту (Милошу Земану – ред.) лично на Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", — заявил Бабиш.
Обновлено в 13:12 Чешские депутаты отказались поддержать правительство Бабиша, так как его полиция несколько месяцев назад обвинила в мошенничестве.
Обновлено в 13:28 Правительство Чехии в среду, 17 января, в полном составе ушло в отставку.