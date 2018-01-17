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Правительство Чехии ушло в отставку (23 новости) «Перед этим правительство получило вотум недоверия»

Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш объявил об отставке правительства. Об этом он заявил сегодня, 17 января, после заседания кабмина, пишут РИА Новости.

"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту (Милошу Земану – ред.) лично на Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", — заявил Бабиш.

Обновлено в 13:12 Чешские депутаты отказались поддержать правительство Бабиша, так как его полиция несколько месяцев назад обвинила в мошенничестве.

Гройсман на заседании правительства запугивал чиновников отставками

Обновлено в 13:28 Правительство Чехии в среду, 17 января, в полном составе ушло в отставку.