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Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий

Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий (3 новости)

«Кабинет министров Украины отменил платежи для недропользователей за прирост запасов ископаемых, а также за продление действия спецразрешений»

Кабинет министров Украины отменил платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина. Отметим, решение об отмене платежей принято в рамках корректировки правительственных постановлений № 594 и 615 от 30 мая 2011 года. В то же время постановление еще доработают с учетом предложений Министерств экономического развития и торговли Украины. Кроме того, документ исключает норму об отказе в продлении срока действия специального разрешения, если недропользователь имеет долги по ренте. Правительство также разрешило частному бизнесу передавать спецразрешения связанным субъектам для облегчения сотрудничества с другими предприятиями. Помимо всего прочего Государственную службу геологии и недр Украины обязали в течение пяти дней обнародовать на сайте информацию о выдаче спецразрешений без проведения аукциона. Службу также обязали публиковать данные о поступивших заявлениях на продление спецразрешений.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 10:48 Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос отмены платежей для недропользователей за прирост запасов ископаемых, а также за продление действия спецразрешений.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 13:01 Кабинет министров Украины отменил платежи для недропользователей за прирост запасов ископаемых, а также за продление действия спецразрешений.
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