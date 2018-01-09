Правоохранители изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов в доме у 55-летней жительницы Сватово (10 новостей) «Женщина сдавала дом в аренду и даже не подозревала, что там хранится»

Сотрудники национальной полиции и СБУ провели обыск и изъяли гранатометы, гранаты, мины и патроны в доме в г. Сватово.

Обновлено в 20:21 Обыск в доме 55-летней женщины провели сотрудники полиции и СБУ. Отмечается, что в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили нашли более 14 тысяч патронов различного калибра, тридцать один РПГ, 4 мины, 40 гранат, 14 запалов УЗРГМ, 26 выстрелов к РПГ,…

Обновлено в 20:34 Полиция открыла дело по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.