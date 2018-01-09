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Происшествия
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 20:34
· Полиция · СБУ · Оружие · Обыск · Пожилая женщина
Правоохранители изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов в доме у 55-летней жительницы Сватово

Правоохранители изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов в доме у 55-летней жительницы Сватово (10 новостей)

«Женщина сдавала дом в аренду и даже не подозревала, что там хранится»

Сотрудники национальной полиции и СБУ провели обыск и изъяли гранатометы, гранаты, мины и патроны в доме в г. Сватово.

Обновлено в 20:21 Обыск в доме 55-летней женщины провели сотрудники полиции и СБУ. Отмечается, что в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили нашли более 14 тысяч патронов различного калибра, тридцать один РПГ, 4 мины, 40 гранат, 14 запалов УЗРГМ, 26 выстрелов к РПГ,…

Обновлено в 20:34 Полиция открыла дело по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.

ФОТО К НОВОСТИ: «Правоохранители изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов в доме у 55-летней жительницы Сватово»
Фото На Луганщине в доме 55-летней женщины обнаружили мощный арсенал оружия
Фото В Луганской области у пожилой женщины изъяли арсенал боеприпасов
Фото Гранатометы, мины и тысячи патронов: В Луганской обл. в доме 55-летней женщины изъяли арсенал оружия
Фото У пенсионерки в Сватово нашли арсенал оружия, включая РПГ, мины и гранаты
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.18, 15:03 Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов в Луганской области. 
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 16:28 В ходе проведения санкционированного обыска дома у 55-летней женщины в пгт.Сватово (Луганская обл.), в одной из пустых комнат полицейские совместно с сотрудниками СБУ изъяли гранатометы, гранаты, мины,…
ТСН ТСН  ·  09.01.18, 18:12 По словам жительницы Сватово, оружие могли оставить арендаторы дома.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.01.18, 18:42 В городе Сватово Луганской области при обыске в доме местной 55-летней жительницы сотрудники СБУ и полиции обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.01.18, 19:00 Женщина сдавала дом в аренду и даже не подозревала, что там хранится.
Канал 112 Канал 112  ·  09.01.18, 19:58 В Луганской обл. при проведении обыска в доме 55-летней женщины правоохранители изъяли арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. "В ходе проведения санкционированного…
ForUm ForUm  ·  09.01.18, 20:08 В Сватово в ходе проведения санкционированного обыска дома 55-летней женщины в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили крупный арсенал оружия.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  09.01.18, 20:21 Жительница пгт Сватово хранила дома целый арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганской области.Обыск в доме 55-летней женщины провели сотрудники полиции и СБУ. Отмечается, что…
Фокус Фокус  ·  09.01.18, 20:34 В Луганской области при проведении обыска в доме 55-летней женщины правоохранители изъяли арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. "В ходе проведения санкционированного…
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