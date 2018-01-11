Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ

Сведения о нарушении религиозного равноправия граждан со стороны отдельных представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), общественной организации "Союз православный "Радомир" и неустановленных лиц внесены в Единый реестр досудебных расследований, данным делом занимается следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Обновлено в 19:36 Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Представители…

Обновлено в 20:28 В ефірі телеканалу Еспресо Андрій Лисенко - речник ГПУ