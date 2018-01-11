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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 20:28
· УПЦ · Православная Церковь · Церковь
Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ

Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ (9 новостей)

«В ефірі телеканалу Еспресо Андрій Лисенко - речник ГПУ»

Сведения о нарушении религиозного равноправия граждан со стороны отдельных представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), общественной организации "Союз православный "Радомир" и неустановленных лиц внесены в Единый реестр досудебных расследований, данным делом занимается следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Обновлено в 19:36 Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Представители…

Обновлено в 20:28 В ефірі телеканалу Еспресо Андрій Лисенко - речник ГПУ

ФОТО К НОВОСТИ: «Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ»
Фото Прокуратура возбудила дело из-за разжигания религиозной ненависти Московским патриархатом
Фото Генпрокуратура завела уголовное дело на УПЦ МП за "разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти"
Фото УСБУ расследует дело, касающееся представителей Запорожской епархии УПЦ (МП)
Фото На священнослужителей Запорожской епархии УПЦ МП завели уголовное дело
Фото На священнослужителей Запорожской епархии УПЦ МП завели уголовное дело
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.01.18, 17:39 Прокуратура Запорожской области возбудила дело в связи с отказом попов УПЦ Московского патриархата отпевать трагически погибшего 2-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Действия…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 17:39 Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти
Гордон Гордон  ·  11.01.18, 17:39 Установлено, что представители Запорожской епархии УПЦ МП допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, сообщила…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.01.18, 18:28 По данным следствия, представители московского православия оскорбляют религиозные чувства украинских граждан, а также оправдывают российскую агрессию против Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  11.01.18, 18:56 Правоохранители открыли уголовное производство в отношении Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и другим лицами за разжигание…
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  11.01.18, 19:27 Прокуратура открыла уголовное производство в отношении отдельных представителей Запорожской епархии УПЦ МП, ОО «Союз православный «Радомир» и других неустановленных лиц за разжигание национальной и религиозной…
Facenews Facenews  ·  11.01.18, 19:36 Правоохранители открыли уголовное производство в отношении Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и другим лицами за разжигание…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 20:28 В ефірі телеканалу Еспресо Андрій Лисенко - речник ГПУ
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