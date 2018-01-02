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Сегодня Сегодня · · Обновлено в 17:16
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Президент Эстонии извинилась за отсутствие гимна в новогоднюю ночь

Президент Эстонии извинилась за отсутствие гимна в новогоднюю ночь (6 новостей)

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Президент выступала на площади в толпе людей, и организаторы побоялись, что гимн просто не услышат. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочарована тем, что в новогодней программе общественно-правового канала ETV не прозвучал гимн страны.

В этом году после речи президента Керсти Кальюлайд на площади Вабадузе по ETV вместо эстонского гимна прозвучала песня "Eestlane olen ja eestlaseks jään ..." ( "Я эстонец и останусь эстонцем ...") в исполнении Иво Линна. Это вызвало недовольство у многих жителей Эстонии.

"Мне жаль и я прошу прощения, что в новогодней телевизионной программе ETV не прозвучал гимн. Для меня отсутствие гимна на концертной площадке стало неприятной неожиданностью, но я даже в первые часы нового года верила, что в телеэфире он все же прозвучал", – заявила Кальюлайд.

"Никто не спрашивает мнение президента при составлении телепрограммы. Никто и не должен это делать. Впрочем, мою канцелярию проинформировали, поэтому я также чувствую себя виноватой и прошу прощения", – добавила президент.

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Председатель Эстонской консервативной Народной Партии (EKRE) Март Хельме обратился с открытым письмом к Кальюлайд, в котором назвал пренебрежение национальным гимном на праздновании Нового года на площади Вабадузе апогеем высокомерия и игнорирования чувств эстонского народа.

Ответственный редактор новогодней программы ETV Кармель Килланди объяснила, почему гимн Эстонии не прозвучал в эфире.

"Впервые в истории нашей страны президент выступала в прямом эфире перед толпой народа. Людей было много, гремел праздничный салют. Мы боялись, что в этом шуме гимн не услышат. Поэтому выбрали другую песню. Решение не было легким. Но я прошу прощения у всех , чьи чувства были задеты изменением традиции. Нужно было проинформировать об этих изменениях людей заранее", – подчеркнула Килланди.

Обновлено в 16:47 Новогодняя программа общественно-правового канала ETV транслировала речь эстонского президента в ночь на первое января, однако под конец ее слова гимн страны так и не прозвучал, что очень сильно обидело эстонцев, которые обратились с прошением к президенту, где просили объяснить подобные…

Обновлено в 17:16

ФОТО К НОВОСТИ: «Президент Эстонии извинилась за отсутствие гимна в новогоднюю ночь»
Фото Президент Эстонии извинилась за отсутствие гимна в новогоднюю ночь
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Европейская правда Европейская правда  ·  02.01.18, 12:17 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочарована тем, что в новогодней программе общественно-правового канала ETV не прозвучал гимн страны.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.18, 12:49 В этом году после речи президента Керсти Кальюлайд на площади Вабадузе по ETV вместо эстонского гимна прозвучала песня "Eestlane olen ja eestlaseks jään ..." ( "Я эстонец и останусь эстонцем…
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 16:03 Уже шестой год подряд канал "1+1" с большим отрывом от конкурентов удерживает позицию лидера 31 декабря и в новогоднюю ночь.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  02.01.18, 16:47 Об этом передает ERR. Новогодняя программа общественно-правового канала ETV транслировала речь эстонского президента в ночь на первое января, однако под конец ее слова гимн страны так и не прозвучал,…
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