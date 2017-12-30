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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:55
Президент назначил пожизненные стипендии группе медиков

Президент назначил пожизненные стипендии группе медиков (10 новостей)

«Петр Порошенко назначил пожизненные стипендии 13 медикам»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения.

Как сообщает в субботу, 30 декабря, пресс-служба главы государства, пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние – 70 медиков.

Среди отмеченных деятелей здравоохранения – работники коммунального заведения Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова, ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, стипендии получили работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

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Обновлено в 12:57 "Президент Петр Порошенко подписал Указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения". Пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние 70 медиков", сказано в сообщении.

Обновлено в 13:55 Как стало известно, пожизненные стипендии получили 13 медиков, еще 70 врачей будут получать стипендию на протяжении двух лет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Президент назначил пожизненные стипендии группе медиков»
Фото Порошенко назначил пожизненные стипендии 13 медикам
Фото Президент назначил пожизненные стипендии группе медиков
Фото Порошенко назначил пожизненные стипендии медикам
Фото Порошенко назначил пожизненные стипендии выдающимся медикам
Фото Президент назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям здравоохранения
Фото Порошенко назначил пожизненные стипендии 13 медикам
Фото Выдающиеся медики получили пожизненные стипендии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.12.17, 10:28 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения".
Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 10:43 Петр Порошенко назначил пожизненные стипендии 13 медикам.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.17, 10:56 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения".
Канал 112 Канал 112  ·  30.12.17, 12:00 Президент Петр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения". Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства. "Пожизненные стипендии…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.17, 12:34 Еще 70 медицинских сотрудников удостоены двухлетних стипендий.
Новое Время Новое Время  ·  30.12.17, 12:46 Президент Петр Порошенко подписал указ О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения, среди которых пожизненные стипендии получили 13 медиков, а двухлетние &ndash; 70…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  30.12.17, 12:55 Как известно, пожизненные стипендии получили 13 медиков, а вот двухлетние по меньшей мере 70 медико. Так, среди награжденных деятелей здравоохранения были работники коммунального учреждения "Днепропетровская…
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Сегодня Сегодня  ·  30.12.17, 13:55 Указ о назначении стипендий подписал президент Украины. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения".Об этом сообщает пресс-служба…
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