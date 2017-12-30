Президент назначил пожизненные стипендии группе медиков

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения.

Как сообщает в субботу, 30 декабря, пресс-служба главы государства, пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние – 70 медиков.

Среди отмеченных деятелей здравоохранения – работники коммунального заведения Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова, ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, стипендии получили работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

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Обновлено в 12:57 "Президент Петр Порошенко подписал Указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения". Пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние 70 медиков", сказано в сообщении.

Обновлено в 13:55 Как стало известно, пожизненные стипендии получили 13 медиков, еще 70 врачей будут получать стипендию на протяжении двух лет.