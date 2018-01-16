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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 00:31
· Суд
Президент назвал улучшение инвестиционного климата приоритетом на 2018 год

Президент назвал улучшение инвестиционного климата приоритетом на 2018 год (6 новостей)

«Глава Украины обратился к международным партнерам»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о приоритетах нового 2018 года, среди них - приватизация, дерегулирование, совершенствование законодательства о национальной безопасности и создание Антикоррупционного суда.

Обновлено в 00:02 По словам Порошенко, еще никогда за такой короткий период времени не так многообразия реформ.

Обновлено в 00:31 Приоритетами Украины в 2018 году является приватизация, дерегуляция, совершенствования законодательства о национальной безопасности, а также создание Антикоррупционного суда.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 21:32 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что одним из приоритетов работы в 2018 году станет приватизация и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 21:57 Среди приоритетов на 2018 год – замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Обозреватель Обозреватель  ·  16.01.18, 23:50 Глава Украины обратился к международным партнерам
УНН УНН  ·  17.01.18, 00:02 “В 2018 году наши приоритеты в реформах остаются менее амбициозными — приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, нацбюро по финансовой безопасности,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.01.18, 00:31 Приоритетами Украины в 2018 году является приватизация, дерегуляция, совершенствования законодательства о национальной безопасности, а также создание Антикоррупционного суда.
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