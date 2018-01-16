Президент назвал улучшение инвестиционного климата приоритетом на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о приоритетах нового 2018 года, среди них - приватизация, дерегулирование, совершенствование законодательства о национальной безопасности и создание Антикоррупционного суда.
Обновлено в 00:02 По словам Порошенко, еще никогда за такой короткий период времени не так многообразия реформ.
Обновлено в 00:31 Приоритетами Украины в 2018 году является приватизация, дерегуляция, совершенствования законодательства о национальной безопасности, а также создание Антикоррупционного суда.