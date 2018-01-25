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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 08:27
· Премьер-министр · Встреча · Перспектива · Январь · Хорватия
Президенты Украины и Хорватии обсудили перспективы сотрудничества

Президенты Украины и Хорватии обсудили перспективы сотрудничества (22 новости)

«Также Порошенко намерен поднять вопрос о миротворческой миссии ООН в Донбассе.  »

Президент Украины Петр Порошенко 25 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Об этом сообщает пресс-центр главы украинского государства.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Пленковича за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за активную политическую, гуманитарную и экспертную помощь и за соавторство Хорватии Резолюции ГА ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)", которая была принята в декабре 2017 года.

"Президент Украины и премьер-министр Хорватии выразили удовлетворение началом практической деятельности двусторонней рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время встречи были обсуждены перспективы участия Украины в энергетических проектах, которые реализуются в Хорватии и направлены на укрепление энергетической безопасности Европы.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Президенты Украины и Хорватии обсудили перспективы сотрудничества»
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Фото Порошенко обсудил с Пленковичем перспективы участия Украины в энергетических проектах Хорватии
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