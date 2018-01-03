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Мир
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 03:50
· Самолет · Сирия
При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ" (14 новостей)

«Российская авиабаза в Сирии подверглась мощной атаке»

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Об этом газете сообщили военно-дипломатические источники. По их словам, в результате минометного обстрела были ...

Обновлено в 01:22 Были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих. Это произошло в результате минометного обстрела со стороны радикальных исламистов, сообщает российское издание "Коммерсант".

Обновлено в 03:50 В Минобороны России инцидент пока никак не комментировали.

ФОТО К НОВОСТИ: «При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"»
Фото Российскую авиабазу в Сирии обстреляли из минометов, уничтожено семь самолетов - СМИ
Фото На авиабазе в Сирии исламисты уничтожили минимум семь российских самолетов - СМИ
Фото Повстанцы обстреляли российскую авиабазу в Сирии: уничтожено минимум 7 самолетов
Фото Взорваны 7 самолетов, убиты российские военные: РФ понесла крупнейшие потери в Сирии
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Фото В Сирии в результате обстрела авиабазы РФ уничтожено 7 самолетов
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Новое Время Новое Время  ·  03.01.18, 23:11 В Сирии авиабазу Хмеймим, используемую российской армией, обстреляли из минометов, вследствие чего было уничтожено семь самолетов, сообщило российское издание Коммерсант со ссылкой на двух военно-дипломатических…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 23:26 31 декабря радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате чего были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный…
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 23:46 В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали.
Униан Униан  ·  03.01.18, 23:46 Также в результате минометного обстрела ранения могли получить более десяти российских военнослужащих.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.01.18, 23:54 Ранения могли получить более 10 военнослужащих российской армии.  
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 23:56 Российская авиабаза в Сирии подверглась мощной атаке
РБК Украина РБК Украина  ·  04.01.18, 00:25 В результате обстрела из минометов авиабазы Хмеймим (Сирия) 31 декабря 2017 года, были уничтожены семь российских самолетов. Об этом сообщили два военно-дипломатических источника, передает российское…
Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.18, 00:27 Российская авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.18, 00:31   Российская авиабаза Хмеймим в Сирии 31 декабря подверглась минометной атаке со стороны радикальных исламистов, сообщает Коммерсант со ссылкой на  на военно-дипломатические источники.   Издание называет…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.01.18, 01:22 Россия потеряла как минимум 7 военных самолетов, и около 10 военнослужащих были ранены в результате атаки на авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых…
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 03:50 В Минобороны России инцидент пока никак не комментировали.
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