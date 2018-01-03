При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Об этом газете сообщили военно-дипломатические источники. По их словам, в результате минометного обстрела были ...
Обновлено в 01:22 Были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих. Это произошло в результате минометного обстрела со стороны радикальных исламистов, сообщает российское издание "Коммерсант".
Обновлено в 03:50 В Минобороны России инцидент пока никак не комментировали.