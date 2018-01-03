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Украина
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Причиной вспышки вирусного гепатита в Николаеве называют воду, купленную в киосках

Причиной вспышки вирусного гепатита в Николаеве называют воду, купленную в киосках (17 новостей)

«В горсовете созывают срочное совещание»

В Николаеве по состоянию на 3 января зафиксировано 37 случаев заболевания гепатитом А, включая шестерых детей, сообщил заместитель главного санитарного врача Николаевской области Александр Игнатенков.

Обновлено в 23:20 Госпитализированы шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследуют. 

Обновлено в 00:46 "Диагноз подтвердили одному ребенку, других обследуют. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них в 15 уже подтвержден диагноз", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Причиной вспышки вирусного гепатита в Николаеве называют воду, купленную в киосках»
Фото В Николаеве зарегистрирована вспышка гепатита: почти 40 заболевших
Фото В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита
Фото В Николаеве - вспышка гепатита: в больницах десятки людей
Фото Гепатит в Николаеве: госпитализированы 37 человек
Фото В Николаеве десятки людей заболели гепатитом А
Фото В Николаеве за месяц зафиксировали около 40 случаев заболевания гепатитом А
Фото В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита А
Фото В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А
Фото В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.01.18, 15:13 В горсовете созывают срочное совещание.
Факты Факты  ·  03.01.18, 15:37 За месяц с этим диагнозом госпитализировали 30 человек
Факты Факты  ·  03.01.18, 17:22 В лечебные учреждения доставлены 6 детей и 26 взрослых
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.01.18, 19:54 В Николаеве за последние несколько дней зарегистрировано 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей. Об этом сообщает местное издание "Свідок.інфо".Как заявил директор ГУ Николаевского…
Подробности Подробности  ·  03.01.18, 20:02 В Николаеве за последние несколько дней зарегистрировано 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.01.18, 20:05 В Николаеве за последние несколько дней зарегистрировано 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей
Сегодня Сегодня  ·  03.01.18, 20:06 В Николаеве за последние несколько дней было госпитализировано 37 человек с диагнозом "гепатит А", в том числе шестеро детей.Об этом сообщает местное издание "Свідок.інфо".Как заявил директор ГУ "Николаевский…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.01.18, 20:15 В Николаеве за последние несколько дней зарегистрированы 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей. Об этом сообщает местное издание Свідок.інфо в среду, 3 января. По словам главного…
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 20:29 По предварительным данным, причиной вспышки гепатита А является употребление воды из пунктов доочищения воды или водопровода.
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 21:37 За прошедший месяц в Николаеве были зафиксированы 37 случаев заболевания гепатитом А, в последствии чего в городе проверят пункты доочистки воды.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 22:07 В Николаеве за период с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.
Апостроф Апостроф  ·  03.01.18, 22:32 В Николаеве по состоянию на 3 января были госпитализированы 37 человек с диагнозом "гепатит А".
РБК Украина РБК Украина  ·  03.01.18, 22:57 В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А, 32 человека, включая шесть детей, госпитализированы. Об этом сообщает "Радио Свобода".Как сообщается, диагноз уже подтвердили одному ребенку и 15 взрослым."Известно,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.01.18, 23:20 В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация.  Госпитализированы шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследуют. В областную…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.01.18, 00:46 В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Госпитализированы шестеро детей, сообщает Николаевская областная госадминистрация. "Диагноз подтвердили одному ребенку, других обследуют. В областную больницу…
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Причиной вспышки вирусного гепатита в Николаеве называют воду, купленную в киосках

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