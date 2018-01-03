Причиной вспышки вирусного гепатита в Николаеве называют воду, купленную в киосках (17 новостей) «В горсовете созывают срочное совещание»

В Николаеве по состоянию на 3 января зафиксировано 37 случаев заболевания гепатитом А, включая шестерых детей, сообщил заместитель главного санитарного врача Николаевской области Александр Игнатенков.

Обновлено в 23:20 Госпитализированы шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследуют.

Обновлено в 00:46 "Диагноз подтвердили одному ребенку, других обследуют. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них в 15 уже подтвержден диагноз", - говорится в сообщении.