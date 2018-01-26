Приговор антимайдановцу Топазу огласят 30 января, прокуратура требует для него 15 лет с конфискацией

В Киевском районном суде г.Харькова прошли дебаты по делу антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Обновлено в 20:00 Антимайдановцу “Топазу” светит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества О таком приговоре в отношении пророссийского активиста Гната Кромского по прозвищу “Топаз” просит прокуратура Харьковской области. 31-летнему харьковчанину, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса.…

Обновлено в 20:08 Як заявив під час дебатів у суді процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олег Максюк, чоловіку, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, інкримінується кілька статей Кримінального кодексу.