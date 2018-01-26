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Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 20:08
· Январь
Приговор антимайдановцу Топазу огласят 30 января, прокуратура требует для него 15 лет с конфискацией

Приговор антимайдановцу Топазу огласят 30 января, прокуратура требует для него 15 лет с конфискацией (10 новостей)

«Стала известна дата вынесения приговора»

В Киевском районном суде г.Харькова прошли дебаты по делу антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Обновлено в 20:00 Антимайдановцу “Топазу” светит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества О таком приговоре в отношении пророссийского активиста Гната Кромского по прозвищу “Топаз” просит прокуратура Харьковской области. 31-летнему харьковчанину, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса.…

Обновлено в 20:08 Як заявив під час дебатів у суді процесуальний керівник у кримінальному провадженні  Олег Максюк, чоловіку, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, інкримінується кілька статей Кримінального кодексу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Приговор антимайдановцу Топазу огласят 30 января, прокуратура требует для него 15 лет с конфискацией»
Фото Оглашение приговора антимайдановцу "Топазу" назначено на 30 января
Фото Антимайдановца Топаза хотят посадить на 15 лет
Фото Антимайдановцу “Топазу” готовят приговор, светит немалый срок
Фото Справа антимайданівця Топаза: прокуратура просить 15 років в'язниці
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Факты Факты  ·  26.01.18, 17:47 Стала известна дата вынесения приговора
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 18:11 В Киевском районном суде Харькова прошли дебаты по делу антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу Топаз.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 19:29 Прокуратура Харьковской области просит приговорить пророссийского активиста Гната Кромского по прозвищу "Топаз" к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.01.18, 19:42 Антимайдановца обвиняют по трем статьям.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.01.18, 19:50 В Киевском райсуде Харькова во время заседания по делу антимайдановца Игната Кромского, более известного по позывному Топаз, прокуратура потребовала лишить его свободы на 15 лет с конфискацией. Об этом…
Facenews Facenews  ·  26.01.18, 19:51 Прокуратура Харьковской области просит суд приговорить к 15 годам лишения свободы пророссийского активиста Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры,…
Politeka Politeka  ·  26.01.18, 20:00 Антимайдановцу “Топазу” светит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества О таком приговоре в отношении пророссийского активиста Гната Кромского по прозвищу “Топаз” просит…
Главком Главком  ·  26.01.18, 20:08 Прокуратура Харківської області просить засудити проросійського активіста Гната Кромського на прізвисько Топаз до 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна. Таку вимогу озвучили під час дебатів у…
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