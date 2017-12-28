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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 13:44
· Венгрия
Пристайко: Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как остальные

Пристайко: Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как остальные (10 новостей)

«Такая позиция является опасной и непродуктивной, считает глава миссии Украины при НАТО»

Несмотря на позитивное для Украины заключение Венецианской комиссии о соответствии языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева. Такое мнение в эксклюзивном интервью корреспонденту Укринформа в Брюсселе выразил глава Миссии ...

Обновлено в 13:32 Такая позиция является опасной и непродуктивной, считает глава миссии Украины при НАТО.

Обновлено в 13:44 «Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем ожидали мы. Сближения позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности тоже», - сказал посол.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пристайко: Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как остальные»
Фото Пристайко: Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как остальные
Фото Венгрия по-своему видит вердикт Венецианской комиссии - Пристайко
Фото Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Украины
Фото Венгрия продолжает оказывать давление на Украину на основе языкового вопроса
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Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 09:37 Глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 09:59 Несмотря на позитивное для Украины заключение Венецианской комиссии о соответствии языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.17, 10:18 Несмотря на позитивные для Украины выводы Венецианской комиссии по поводу соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.17, 11:40 Несмотря на позитивные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.12.17, 12:08 Власти Венгрии трактуют заключение Венецианской комиссии по украинскому "языковому закону" не так, как остальные страны ЕС или НАТО. Об этом заявил в Брюсселе глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко,…
Европейская правда Европейская правда  ·  28.12.17, 12:24 Несмотря на положительные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую…
Сегодня Сегодня  ·  28.12.17, 13:25 Не взирая на выводе Венецианской комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности идти до конца. Несмотря на положительные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.17, 13:32 Такая позиция является опасной и непродуктивной, считает глава миссии Украины при НАТО.
Голос.UA Голос.UA  ·  28.12.17, 13:44 Несмотря на положительные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую…
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