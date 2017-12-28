Пристайко: Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как остальные (10 новостей) «Такая позиция является опасной и непродуктивной, считает глава миссии Украины при НАТО»

Несмотря на позитивное для Украины заключение Венецианской комиссии о соответствии языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева. Такое мнение в эксклюзивном интервью корреспонденту Укринформа в Брюсселе выразил глава Миссии ...

Обновлено в 13:32 Такая позиция является опасной и непродуктивной, считает глава миссии Украины при НАТО.

Обновлено в 13:44 «Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем ожидали мы. Сближения позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности тоже», - сказал посол.