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Капитал Капитал · · Обновлено в 13:16
· Суд · Приватбанк · Область · Днепропетровская область · ДнепрАвиа
"Приватбанк" требует 1,8 миллиард гривень от "Днеправиа"

"Приватбанк" требует 1,8 миллиард гривень от "Днеправиа" (5 новостей)

«Приватбанк судится с компанией Днеправиа, которую государство хочет национализировать. »

Хозяйственный суд Днепропетровской области принял заявление ПАО «КБ «ПриватБанк» о денежных требованиях в размере 1,837 млрд грн к ПАО «Авиационная компания „Днипроавиа“ по делу о банкротстве последнего.

Согласно определению суда, рассмотрение заявления назначено на 17 января 2018 года на 11:00.

Кроме того, этот же суд другим определением постановил продолжить рассматривать дело по правилам общего искового производства по иску ПриватБанка к „Днипроавиа“ о взыскании задолженности в сумме 443,927 млн грн.

Речь идет о задолженности по кредитному договору от 21 января 2014 года в указанной суме. Суд решил отложить подготовительное заседание на 18 января 2018 года на 12:00.

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Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 ноября возбудил дело о банкротстве Днипроавиа». Распорядителем имущества назначена Виктория Кундас, предельный срок заявления денежных требований кредиторов к должнику составлял 30 дней со дня официального обнародования объявления. Требования «Укртатнафты» составили 132,7 млн грн.

Кроме того, сообщалось, что уже по состоянию на середину ноября «Днипроавиа» не обладала воздушными судами. Некоторые самолеты перешли в компанию «Роза Ветров», а у «Днипроавиа» оставалось два самолета Embraer, то согласно реестру воздушных судов на 15 ноября у компании не было ни одного самолета, а у компании «Роза Ветров» — семь Embraer-145 ранее бывших в эксплуатации «Днипроавиа».

Сообщалось также, что этот же суд еще в сентябре 2016 года постановил по иску «Укртатнафты» взыскать с «Днипроавиа» задолженность в размере 163 млн грн.

Обновлено в 11:53 Согласно определению суда, рассмотрение заявления назначено на 17 января 2018 года на 11:00.

Обновлено в 13:16 Как отмечается, этот же суд рассматривает еще одно дело - по иску ПриватБанка к ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа» о взыскании 444 млн. грн. задолженности по кредитному договору от 21.01.2014.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.18, 11:34 Хозяйственный суд Днепропетровской области принял заявление ПАО "КБ "ПриватБанк" о денежных требованиях в размере 1,837 млрд грн к ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" по делу о банкротстве последнего.
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