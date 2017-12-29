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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 19:40
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"ПриватБанк" утверждает, что арест счетов по делу Суркисов не повлиял на работу

"ПриватБанк" утверждает, что арест счетов по делу Суркисов не повлиял на работу (4 новости)

«Приватбанк обжаловал арест Государственной исполнительной службой своих счетов по иску семьи Суркисов. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка. В…»

Арест счетов национализированного «Приватбанка» Государственной исполнительной службой в рамках принудительного исполнения производств по взысканию средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов не повлиял на работу финучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка", передает со ссылкой на Finbalance.

Также в банке уточнили, что средства на сумму около 1,1 млрд грн в пользу Суркисов и их родственников пока не списаны.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Государственная исполнительная служба арестовала счета ПАО "Приватбанк" в ряде банков в рамках принудительного исполнения производств по взысканию средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов.

Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов»
Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов»

На основании этого решения Исполнительная служба открыла производства о взыскании с "Приватбанка" средств в пользу Суркисов.

21 ноября НБУ подал в третий раз в Высший админсуд иск о приостановлении принудительного списания средств с "Приватбанка". Однако 1 декабря ВАСУ отказал НБУ в удовлетворении иска. Подобные попытки Национальный банк уже предпринимал 10 и 14 ноября, но они были безуспешны.

Другими истцами, в том числе, выступают отец Игоря и Григория - Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Григория Суркиса), Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса), Полина Ковалик (является одним из акционеров "А-Банка"), "А-Банк", футбольный клуб "Динамо" (Игорь Суркис - президент клуба), а также связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Почти все иски поданы в административный суд и касаются обжалования признания Нацбанком указанных лиц связанными с "Приватбанком", из-за чего их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.

В декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

27 декабря в Окружном админсуде Киева были зарегистрированы иски принадлежащего братьям Григорию и Игорю Суркисам и их дочерям ПАО "Акцент-Банк" ("А-Банк") об отмене решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 декабря в части "А-Банка". В тот же день этот же суд принял к рассмотрению еще один подобный иск от шести физлиц.

Окружной админсуд Киева 17 мая 2017 года вынес постановление признать противоправным и отменить все решения комиссии по вопросам определения связанных лиц и уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках процедуры bail-in в от

Обновлено в 19:40

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