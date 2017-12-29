"ПриватБанк" утверждает, что арест счетов по делу Суркисов не повлиял на работу (4 новости) «Приватбанк обжаловал арест Государственной исполнительной службой своих счетов по иску семьи Суркисов. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка. В…»

Арест счетов национализированного «Приватбанка» Государственной исполнительной службой в рамках принудительного исполнения производств по взысканию средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов не повлиял на работу финучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка", передает со ссылкой на Finbalance.

Также в банке уточнили, что средства на сумму около 1,1 млрд грн в пользу Суркисов и их родственников пока не списаны.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Государственная исполнительная служба арестовала счета ПАО "Приватбанк" в ряде банков в рамках принудительного исполнения производств по взысканию средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов.

Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов»

На основании этого решения Исполнительная служба открыла производства о взыскании с "Приватбанка" средств в пользу Суркисов.

21 ноября НБУ подал в третий раз в Высший админсуд иск о приостановлении принудительного списания средств с "Приватбанка". Однако 1 декабря ВАСУ отказал НБУ в удовлетворении иска. Подобные попытки Национальный банк уже предпринимал 10 и 14 ноября, но они были безуспешны.

Другими истцами, в том числе, выступают отец Игоря и Григория - Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Григория Суркиса), Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса), Полина Ковалик (является одним из акционеров "А-Банка"), "А-Банк", футбольный клуб "Динамо" (Игорь Суркис - президент клуба), а также связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Почти все иски поданы в административный суд и касаются обжалования признания Нацбанком указанных лиц связанными с "Приватбанком", из-за чего их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.

В декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

27 декабря в Окружном админсуде Киева были зарегистрированы иски принадлежащего братьям Григорию и Игорю Суркисам и их дочерям ПАО "Акцент-Банк" ("А-Банк") об отмене решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 декабря в части "А-Банка". В тот же день этот же суд принял к рассмотрению еще один подобный иск от шести физлиц.

Окружной админсуд Киева 17 мая 2017 года вынес постановление признать противоправным и отменить все решения комиссии по вопросам определения связанных лиц и уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках процедуры bail-in в от

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