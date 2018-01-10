Петр Крумханзль сделал карьеру в нескольких успешных банках Европы и Китая.
Приватбанк возглавит чешский банкир Петр Крумханзль
Приватбанк возглавит математик из Чехии, - СМИ
Порошенко принял верительные грамоты у послов Нидерландов, Ливана и Судана
Свидетели защиты могут опровергнуть факты в деле против Балуха
Онищенко подал в суд на Al Jazeera на 20 млн…
В Харькове водитель предъявил копам права на имя Виктора Януковича
В Резервном фонде РФ закончились деньги
В тюрьмах России сидят 5 тысяч украинцев: Лутковская рассказала, как…
В Молдове несмотря на протесты Додона, назначили членов правительства
Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" за высказывания…
Мужчина с лисой поставил на уши весь город: что произошло
Головою правління "Приватбанку" призначили чеського банкіра
"Дакар-2018": результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики
Украинский самолет-гигант поможет Илону Маску
На Шри-Ланке отменили 60-летний запрет на продажу женщинам алкоголя
Boeing установила мировой рекорд по поставкам самолетов
Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану
Саакашвили намерен возобновить поездки по Украине
Янукович вывел из Украины 1,5 млрд долларов через компанию Гонтаревой
Климкин с Чапутовичем поговорили об украинско-польской истории
Гройсман рассказал, какую часть ВВП формирует агросектор
Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Курской области, - "РИА Новости". ВИДЕО
Океанское дно начинает проседать под массой воды тающих ледников
Назван самый богатый человек в истории
США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие
В Сумах продают тетради с портретом Сталина, СБУ начала проверку
Умер Михаил Державин – российский народный артист
В Вашингтоне площадь перед посольством России назовут именем Бориса Немцова
В Германии оштрафовали на 190 тыс. евро компанию за нарушение санкций против РФ
Песня украинской группы стала саундтреком к рекламе известного бренда
"Защита от Украины": РосСМИ заявили о стягивании Россией военной техники в оккупированном Крыму
"Воссоединение Украины с Россией": нардеп от "Самопомочі" разгневала сеть постом о храме УПЦ МП
У берегов Одессы пройдут совместные учения ВМС Украины и США
Новогодние отравления: в Запорожской области врачей вызывали 140 человек
Село отключили от газа
10 января день памяти апостола от 70-ти Никанора