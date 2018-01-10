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Приватбанк возглавит математик из Чехии, - СМИ

Приватбанк возглавит математик из Чехии, - СМИ (3 новости)

«Крумханзль владеет пятью языками и увлекается айкидо»

Петр Крумханзль сделал карьеру в нескольких успешных банках Европы и Китая.

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Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.18, 17:34 Крумханзль владеет пятью языками и увлекается айкидо
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