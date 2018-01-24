Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна

Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи - Приорикс, производства Бельгии. Качество вакцины подтверждено ВОЗ. Безопасность вакцины также контролируется во время их доставки в Украину, регионы и поликлиники. Об этом написала на своей странице в Фейсбук и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Родители могут хотеть лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививки. Для этого можно проверить термоиндикаторы, которые показывают, был ли соблюден оптимальный температурный режим при транспортировке вакцины", - отметила Ульяна Супрун. Они есть на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи. Термоиндикатор на флаконе - белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не было повышения температуры. Термоиндикатор в карточке - серая отметка у красного указателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена. Если они такого же цвета, как на изображениях, то вакцина в норме.