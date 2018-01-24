  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна
Общество
057.ua 057.ua ·
Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна

Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна (3 новости)

«Взрослые в Украине могут вакцинироваться от кори за собственные средства в частных клиниках, или купив вакцину за собственные средства, закупки…»

Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи - Приорикс, производства Бельгии. Качество вакцины подтверждено ВОЗ. Безопасность вакцины также контролируется во время их доставки в Украину, регионы и поликлиники. Об этом написала на своей странице в Фейсбук и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Родители могут хотеть лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививки. Для этого можно проверить термоиндикаторы, которые показывают, был ли соблюден оптимальный температурный режим при транспортировке вакцины", - отметила Ульяна Супрун. Они есть на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи. Термоиндикатор на флаконе - белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не было повышения температуры. Термоиндикатор в карточке - серая отметка у красного указателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена. Если они такого же цвета, как на изображениях, то вакцина в норме.

ФОТО К НОВОСТИ: «Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна»
Фото Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна
Фото Взрослые в Украине могут вакцинироваться от кори за собственные средства, закупки вакцин для детей осуществляет бюджет – GSK
Фото В Минздраве рассказали, как проверить качество вакцин от кори
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Politeka Politeka  ·  24.01.18, 12:38 Вакцину КПК от кори, паротита и краснухи Приорикс, производства Бельгии, Украины закупает с помощью UNICEF Ukraine В министерстве утверждают, что безопасность вакцины контролируется во время его доставки…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 14:26 Взрослые в Украине могут вакцинироваться от кори за собственные средства в частных клиниках, или купив вакцину за собственные средства, закупки вакцин для детей осуществляется за средства бюджета.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Погибла украинский дизайнер Анжела Павлова

Погибла украинский дизайнер Анжела Павлова
Следком РФ обвинил силы АТО в обстреле автобуса под Еленовкой и возбудил уголовное дело

Следком РФ обвинил силы АТО в обстреле автобуса под Еленовкой…
В Одессе занялись ремонтом дорог, несмотря на мороз (ВИДЕО)

В Одессе занялись ремонтом дорог, несмотря на мороз (ВИДЕО)
Масштабный пожар в швейном цеху на окраине Харькова локализован

Масштабный пожар в швейном цеху на окраине Харькова локализован
Тука спрогнозировал, когда начнут печатать паспорта для жителей ОРДЛО

Тука спрогнозировал, когда начнут печатать паспорта для жителей ОРДЛО
Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна

Прививки от кори: как понять, что вакцина безопасна
В Ровенской области двое пенсионеров замерзли насмерть в собственном доме

В Ровенской области двое пенсионеров замерзли насмерть в собственном доме
Вспышка кори в Украине: на Львовщине количество заболевших возросло до 188 человек

Вспышка кори в Украине: на Львовщине количество заболевших возросло до…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Имеет каждый&quot;: глава Госаудитслужбы объяснила наличие золотых слитков

"Имеет каждый": глава Госаудитслужбы объяснила наличие золотых слитков
Строительство &quot;Северного потока - 2&quot;: Шефчович предложил выход для России

Строительство "Северного потока - 2": Шефчович предложил выход для России
У скандального бодибилдера с &quot;руками-базуками&quot; начались проблемы со здоровьем: видеофакт

У скандального бодибилдера с "руками-базуками" начались проблемы со здоровьем: видеофакт
Миротворцы на Донбассе и соглашение о ЗСТ: Порошенко переговорил с премьером Израиля

Миротворцы на Донбассе и соглашение о ЗСТ: Порошенко переговорил с…
Стал известен актерский состав продолжения &amp;quot;Суперсемейки&amp;quot;

Стал известен актерский состав продолжения "Суперсемейки"
Врачи назвали ранее неизвестные целебные свойства чеснока

Врачи назвали ранее неизвестные целебные свойства чеснока
С начала суток в зоне АТО наблюдается низкая огневая активность  – штаб

С начала суток в зоне АТО наблюдается низкая огневая активность…
Волкер: США не будут вести переговоры об Украине без Украины

Волкер: США не будут вести переговоры об Украине без Украины
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.