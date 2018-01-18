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Экономика и финансы
Politeka Politeka · · Обновлено в 15:16
· Продажа
Продажи квартир в Киеве упали на рекордные 70%. Надо 28 лет, чтобы продать жилье во всех новостройках, - СМИ

Продажи квартир в Киеве упали на рекордные 70%. Надо 28 лет, чтобы продать жилье во всех новостройках, - СМИ (9 новостей)

«При нынешнем объеме сделок продать все жилье в новостройках можно будет за 28 лет»

Рынок недвижимости в Киеве несет убытки из-за чрезвычайно малых продаж жилья За 2017 год в столице на первичном рынке было продано 2350 квартир, в то время как в 2016 году этот показатель был вдвое больше – 4515. На вторичном рынке в этом году было заключено 3210 договоров на продажу квартир, а год назад – 4960. ... Источник: Политека.

Обновлено в 14:41 При нынешнем объеме сделок продать все жилье в новостройках можно будет за 28 лет.

Обновлено в 15:16 В прошлом году в Киеве продали 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, тогда как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно

ФОТО К НОВОСТИ: «Продажи квартир в Киеве упали на рекордные 70%. Надо 28 лет, чтобы продать жилье во всех новостройках, - СМИ»
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Новое Время Новое Время  ·  18.01.18, 11:47 В прошлом году строительная отрасль показала худшие результаты за последние пять лет. Так, в Киеве в 2017 году было продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном. При этом, в 2016-м за…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 12:10 В 2017 году в Киеве продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, в то время как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 13:00 В прошлом году в Киеве продали 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, тогда как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.01.18, 13:28 При существующем объеме сделок продать все нереализованное жилье в новостройках можно за 28 лет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  18.01.18, 14:20 Покупателей столичной недвижимости становится все меньше. В прошлом году в Киеве продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 — на вторичном. Об этом сообщили в ARPA Real Estate в ответ на запрос…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.01.18, 14:29 В Киеве на первичном рынке в 2017 году было продано 2350 квартир. Это на 70% меньше 2016 года. В 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров, соответственно. В первую очередь сокращение количества…
Униан Униан  ·  18.01.18, 14:41 При нынешнем объеме сделок продать все жилье в новостройках можно будет за 28 лет.
UAinfo UAinfo  ·  18.01.18, 15:16 В прошлом году в Киеве продали 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, тогда как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно
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