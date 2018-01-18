Продажи квартир в Киеве упали на рекордные 70%. Надо 28 лет, чтобы продать жилье во всех новостройках, - СМИ (9 новостей) «При нынешнем объеме сделок продать все жилье в новостройках можно будет за 28 лет»

Рынок недвижимости в Киеве несет убытки из-за чрезвычайно малых продаж жилья За 2017 год в столице на первичном рынке было продано 2350 квартир, в то время как в 2016 году этот показатель был вдвое больше – 4515. На вторичном рынке в этом году было заключено 3210 договоров на продажу квартир, а год назад – 4960. ... Источник: Политека.

Обновлено в 14:41 При нынешнем объеме сделок продать все жилье в новостройках можно будет за 28 лет.

Обновлено в 15:16 В прошлом году в Киеве продали 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, тогда как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно