Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун

Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Обновлено в 18:55 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно освобождения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от занимаемой должности.Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета Ольга Богомолец."Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил…
Обновлено в 19:15