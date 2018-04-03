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Политика
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 19:15
· Отставка · Верховная Рада · Парламент · Кабинет Министров Украины · Профильный Комитет · Минздрав · Работа
Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун

Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун (20 новостей)

«Авторы документа требуют прекратить эксперименты над людьми»

Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Обновлено в 18:55 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно освобождения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от занимаемой должности.Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета Ольга Богомолец."Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил…

Обновлено в 19:15

ФОТО К НОВОСТИ: «Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун»
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Фото Профильный комитет обратится в Кабмин с просьбой уволить Супрун
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Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 16:17 Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. За рекомендацию принять проект постановления…
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 17:04 Теперь проект постановления может быть внесен в парламент в любой момент.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 17:30 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 17:38 В Украине началась реализация медицинской реформы. В Верховной Раде очень много желающих уволить главу Минздрава.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 17:42 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления № 5642 об обращении в Кабмин об увольнении и
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 17:43 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.04.18, 17:55 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 проект постановления об увольнении в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна"…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.04.18, 18:09 Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает LB.ua.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.04.18, 18:11 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 проект постановления об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Как пишет…
Униан Униан  ·  03.04.18, 18:14 Причиной необходимости увольнения Супрун указана "острая социальная напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной…
Гордон Гордон  ·  03.04.18, 18:15 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.Комитет Верховной Рады Украины…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 18:22 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину по поводу увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой должности
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.04.18, 18:29 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления № 5642 об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом заявил внефракционный народный депутат…
Главред Главред  ·  03.04.18, 18:34 Причиной потенциального увольнения назван срыв программы госзакупок лекарств в 2016 году и его последствия.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.04.18, 18:44 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект постановления, которым предлагает выразить недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун и рекомендовать…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.04.18, 18:45 Авторы документа требуют прекратить эксперименты над людьми.
Facenews Facenews  ·  03.04.18, 18:55 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно освобождения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от занимаемой должности.Об этом на своей странице…
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 19:15 Во вторник, 3 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил постановление ВР  №5642 об обращении в Кабинет министров об увольнении с должности исполняющей обязанности…
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Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун

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