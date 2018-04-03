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Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун (20 новостей) «Авторы документа требуют прекратить эксперименты над людьми»

Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Обновлено в 18:55 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно освобождения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от занимаемой должности.Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета Ольга Богомолец."Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил…

Обновлено в 19:15