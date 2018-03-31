Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление (9 новостей) «Кроме того, первого апреля по всей территории Украины ожидается сильный южный ветер»

Завтра, 1 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди, местами - сильные. В левобережной части Украины - без существенных осадков, на остальной территории - небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, порывы ветра - до 15-20 м/с, кроме западных областей.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°. В западных областях и на юге левобережной части 9-14°; в высокогорье Карпат ночью и днем ожидается 1-6° тепла.

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

В Киеве 1 апреля ночью без существенных осадков, днем - небольшой дождь. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью в столице составит 4-6° тепла, днем - 14-16°.

Обновлено в 22:08 1 апреля, в воскресенье, в Украине пройдет небольшой дождь и будет тепло до +16. 1 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха…

Обновлено в 22:52 1 апреля – в этом году не только всемирный День Смеха, но и довольно важный христианский праздник – Вербное воскресенье. Именно с него, согласно легендам, началась цепь событий, приведших к воскрешению Иисуса Христа.