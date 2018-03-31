  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление
Общество
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 22:52
· Дождь · Область · Западная область · Осадки · Апрель
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление

Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление (9 новостей)

«Кроме того, первого апреля по всей территории Украины ожидается сильный южный ветер»

Завтра, 1 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди, местами - сильные. В левобережной части Украины - без существенных осадков, на остальной территории - небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, порывы ветра - до 15-20 м/с, кроме западных областей.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°. В западных областях и на юге левобережной части 9-14°; в высокогорье Карпат ночью и днем ожидается 1-6° тепла.

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман
В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

В Киеве 1 апреля ночью без существенных осадков, днем - небольшой дождь. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью в столице составит 4-6° тепла, днем - 14-16°. 

Обновлено в 22:08 1 апреля, в воскресенье, в Украине пройдет небольшой дождь и будет тепло до +16. 1 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха…

Обновлено в 22:52 1 апреля – в этом году не только всемирный День Смеха, но и довольно важный христианский праздник – Вербное воскресенье. Именно с него, согласно легендам, началась цепь событий, приведших к воскрешению Иисуса Христа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление»
Фото Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление
Фото Погода на 1 апреля: украинцев ждут сплошные сюрпризы
Фото В Украине наступает настоящая весна: синоптики прогнозируют резкое потепление
Фото Завтра на всей территории Украины ожидаются дожди: карта
Фото Вербное воскресенье погода: дожди с грозами пройдут 1 апреля в ряде регионов Украины
Фото Погода в Киеве: синоптики предупреждают о сильном ветре 1 апреля
Фото Погода на завтра: в Украине апрель начнется небольшим дождем и будет тепло до +16
Фото Вербное воскресенье 2018: что нельзя и что можно делать 1 апреля
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  31.03.18, 17:45 Кроме того, первого апреля по всей территории Украины ожидается сильный южный ветер.
Politeka Politeka  ·  31.03.18, 18:00 Погода на 1 апреля 2018 года в Украине — в воскресенье будет дождить, возможны грозы, но температура заметно перейдет в «плюс» В Вербное воскресенье, 1 апреля, в Украине столбик термометра поднимется…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  31.03.18, 19:06 С понедельника, 2 апреля, в Украине наступит настоящая весна - практически на всей территории страны резко потеплеет до +16С°. Ожидается, что весеннее тепло будет радовать украинцев на протяжении…
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  31.03.18, 21:38 В первый день апреля в Кривом Роге синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 12 м/с. Местами его скорость может достигать 20 м/с. Осадков в этот день не ожидается. В Днепропетровской области, в частности…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Joinfo Joinfo  ·  31.03.18, 21:50 В светлый праздник Вербное воскресенье тысячи верующих отправляются в храмы и церкви. Каких же сюрпризов погоды ожидать 1 апреля рассказали синоптики.
РБК Украина РБК Украина  ·  31.03.18, 21:52 Погода в Киеве в течение воскресенья, 1 апреля, ожидается облачная и частично дождливая. Утром и днем в столице синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе Киевской городской…
Голос.UA Голос.UA  ·  31.03.18, 22:08 1 апреля, в воскресенье, в Украине пройдет небольшой дождь и будет тепло до +16. 1 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, утром…
Joinfo Joinfo  ·  31.03.18, 22:52 1 апреля –  в этом году не только всемирный День Смеха, но и довольно важный христианский праздник – Вербное воскресенье. Именно с него, согласно легендам, началась цепь событий, приведших к воскрешению…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Бывшие девушки и короли: принц Гарри с невестой рассказали о списке гостей на свадьбу

Бывшие девушки и короли: принц Гарри с невестой рассказали о…
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление

Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление
Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин РФ

Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин…
&quot;От голода звали на помощь&quot;. В Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей (фото)

"От голода звали на помощь". В Мариуполе горе-мать заперла в…
В Москве зверски убили известного российского актера, кастрировавшего себя

В Москве зверски убили известного российского актера, кастрировавшего себя
Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом
С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек

С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек
Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах и в прозе

Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Галичане 1930-х годов на фото американской путешественницы

Галичане 1930-х годов на фото американской путешественницы
В развлекательном заведении Одессы загорелась «посудомойка» (ФОТО)

В развлекательном заведении Одессы загорелась «посудомойка» (ФОТО)
Лавина накрыла несколько лыжников на горном курорте в Швейцарии

Лавина накрыла несколько лыжников на горном курорте в Швейцарии
Украинец завоевал медаль на Гран-при Тбилиси по дзюдо, одолев россиянина

Украинец завоевал медаль на Гран-при Тбилиси по дзюдо, одолев россиянина
Самые распространенные и самобытные животные Австралии (Фото)

Самые распространенные и самобытные животные Австралии (Фото)
Без единого шанса: &amp;quot;Боруссия&amp;quot; Д унизительно проиграла &amp;quot;Баварии&amp;quot;

Без единого шанса: "Боруссия" Д унизительно проиграла "Баварии"
Забил камнями: на видео попала расправа ревнивца со своей невестой

Забил камнями: на видео попала расправа ревнивца со своей невестой
Российский политолог пояснила, почему отравление Скрипаля стало для Запада точкой невозврата

Российский политолог пояснила, почему отравление Скрипаля стало для Запада точкой…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.