Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление

Завтра, 1 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях ожидаются дожди, местами - сильные. В левобережной части Украины - без существенных осадков, на остальной территории - небольшой дождь.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, порывы ветра - до 15-20 м/с, кроме западных областей.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°. В западных областях и на юге левобережной части 9-14°; в высокогорье Карпат ночью и днем ожидается 1-6° тепла.
В Киеве 1 апреля ночью без существенных осадков, днем - небольшой дождь. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью в столице составит 4-6° тепла, днем - 14-16°.
Обновлено в 22:08 1 апреля, в воскресенье, в Украине пройдет небольшой дождь и будет тепло до +16. 1 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха…
Обновлено в 22:52 1 апреля – в этом году не только всемирный День Смеха, но и довольно важный христианский праздник – Вербное воскресенье. Именно с него, согласно легендам, началась цепь событий, приведших к воскрешению Иисуса Христа.