Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему

Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору-младшему, который в августе 2017 года сбил на своем Bentley мужчину в центре столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает "Интерфакс-Украина".
"Прокуратура подала апелляцию", – отметили в прокуратуре столицы.
Обновлено в 23:24 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестору Шуфричу-младшему, который, управляя автомобилем, сбил пешехода в столице. Об этом в четверг, 25 января, пресс-служба ведомства сообщила агентству Интерфакс-Украина. Когда именно была подана апелляция не уточняется.
Обновлено в 02:42 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору-младшему, который в августе 2017 года сбил на своем Bentley мужчину в центре столицы.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает "Интерфакс-Украина"."Прокуратура подала апелляцию", – отметили в прокуратуре столицы.