Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему (12 новостей) «Прокуратура подала апелляцию на приговор суда первой инстанции»

Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору-младшему, который в августе 2017 года сбил на своем Bentley мужчину в центре столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура подала апелляцию", – отметили в прокуратуре столицы.

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Обновлено в 23:24 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестору Шуфричу-младшему, который, управляя автомобилем, сбил пешехода в столице. Об этом в четверг, 25 января, пресс-служба ведомства сообщила агентству Интерфакс-Украина. Когда именно была подана апелляция не уточняется.

Обновлено в 02:42 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору-младшему, который в августе 2017 года сбил на своем Bentley мужчину в центре столицы.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает "Интерфакс-Украина"."Прокуратура подала апелляцию", – отметили в прокуратуре столицы.