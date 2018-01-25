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Украина
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· ДТП
Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему

Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему (12 новостей)

«Прокуратура подала апелляцию на приговор суда первой инстанции»

Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору-младшему, который в августе 2017 года сбил на своем Bentley мужчину в центре столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура подала апелляцию", – отметили в прокуратуре столицы.

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Обновлено в 23:24 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестору Шуфричу-младшему, который, управляя автомобилем, сбил пешехода в столице. Об этом в четверг, 25 января, пресс-служба ведомства сообщила агентству Интерфакс-Украина. Когда именно была подана апелляция не уточняется.

Обновлено в 02:42 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору-младшему, который в августе 2017 года сбил на своем Bentley мужчину в центре столицы.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает "Интерфакс-Украина"."Прокуратура подала апелляцию", – отметили в прокуратуре столицы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему»
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Украинская правда Украинская правда  ·  25.01.18, 17:49 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор суда, который приговорил к году условного наказания Нестора Шуфрича-младшего за наезд на мужчину летом прошлого года.
ТСН ТСН  ·  25.01.18, 18:19 Апелляция отвечает просьбам пострадавшего о наименьшем наказании.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 18:23 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича Нестору, который на автомобиле сбил пешехода в столице, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе…
Главред Главред  ·  25.01.18, 18:50 Прокуратура подала апелляцию на приговор суда первой инстанции.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.01.18, 22:17 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор суда, который приговорил к году условного наказания Нестора Шуфрича-младшего за наезд на мужчину летом прошлого года.
Гордон Гордон  ·  25.01.18, 22:17 28 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил Нестора Шуфрича – младшего, сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, к условному сроку по делу о ДТП в Киеве. Столичная прокуратура…
Канал 112 Канал 112  ·  25.01.18, 22:45 Прокуратуре Киева обжаловала приговор Нестору Шуфричу – младшему, сыну народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, по делу о ДТП, сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 23:22 Прокуратуре Киева обжаловала приговор Нестору Шуфричу – младшему, сыну народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, по делу о ДТП,
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.01.18, 23:24   Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестору Шуфричу-младшему, который, управляя автомобилем, сбил пешехода в столице. Об этом в четверг, 25 января, пресс-служба ведомства…
Facenews Facenews  ·  26.01.18, 02:42 Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору-младшему, который в августе 2017 года сбил на своем Bentley мужчину в центре столицы.Об…
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