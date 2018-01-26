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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 20:34
· Арест · Заказное убийство · Директор
Прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в заказе убийства зятя

Прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в заказе убийства зятя (9 новостей и 1 видео)

«В прокуратуре Харьковской области сообщили детали предотвращения убийства директора харьковского коммунального предприятия. »

Прокуратура намерена требовать избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 62-летней харьковчанки, подозреваемой в организации заказного убийства своего бывшего зятя, директора КП "Горэлектротранссервис" Владислава Васенко.

Обновлено в 20:25 Отмечается, что в Киевском районном суде Харькова состоялись дебаты по делу одного из активных антимайдановцев - 31-летнего харьковчанина. Так, кроме наказания в виде 15 лет лишения свободы, прокуратура также требует конфискации имущества.

Обновлено в 20:34 Прокуратура сообщает, что мужчине, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), участие в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и незаконное завладение транспортным средством — автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).

ФОТО К НОВОСТИ: «Прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в заказе убийства зятя»
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Медиапорт Медиапорт  ·  26.01.18, 15:50 В прокуратуре Харьковской области сообщили детали предотвращения убийства директора харьковского коммунального предприятия. 
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