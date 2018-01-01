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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 16:29
· Пресс-секретарь · Область · Киевская область
Пропавшую сестру жертвы резонансного ДТП нашли мертвой

Пропавшую сестру жертвы резонансного ДТП нашли мертвой (25 новостей и 1 видео)

«Тело Ирины Ноздровской обнаружили в реке»

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, предположительно юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Об этом сообщил пресс-секретарь областной полиции Николай Жукович, передает Украинская правда.

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская - ред.). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", - сказал он.

По словам Жуковича, знакомые и родные Ноздровской утверждают, что найденное тело - ее.

По информации Вышгородского отдела полиции, связь с женщиной оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

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Новость дополняется…

Обновлено в 16:23 Правоохранители открыли уголовное производство из-за убийства юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской

Обновлено в 16:29 У убитой правозащитницы осталась несовершеннолетняя дочь.

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Факты Факты  ·  01.01.18, 13:30 Тело Ирины Ноздровской обнаружили в реке
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.01.18, 14:06 Председатель профсоюза МВД Илья Кива сообщил, что сегодня в реке на Киевщине нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской
Украинская правда Украинская правда  ·  01.01.18, 14:09 В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.01.18, 14:41 Активистку Ирину Ноздровскую, сестру жертвы резонансного ДТП Светланы Сапатинской, которая ранее пропала в Киеве нашли мертвой возле Демидова.
Униан Униан  ·  01.01.18, 14:48 Ирина Ноздровська загадочно исчезла 29 декабря, сегодня стало известно, что она погибла.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 15:28 Сестру жертвы резонансного ДТП, юриста Ирину Ноздровскую, которую обнаружили мертвой в понедельник, 1 января, в Киевской области, могли сбросить с моста в реку.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.01.18, 15:31 Тело женщины нашли в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезла юрист Ирина Ноздровская. Предполагают, что это исчезла юрист Ирина Ноздровская,…
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 15:37 Юристку Ноздровскую, которая вела дело о резонансном смертельном ДТП, нашли мертвой.
Главред Главред  ·  01.01.18, 15:44 Тело погибшей обнаружено на реке у села Демидов. (видео)
Фокус Фокус  ·  01.01.18, 15:47 Юристку Ирину Ноздровскую нашли мертвой.  "В борьбе за правду погибла Ирина Ноздровская", - написал на своей странице в Facebook председатель ОО "Национал-патриотическое движение Украины" Михаил…
MIGnews MIGnews  ·  01.01.18, 15:49 Женщина пропала три дня назад на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района.
iPress iPress  ·  01.01.18, 15:49 Глава громадської організації Націонал-патріотичний рух України Михайло Ковальчук повідомив про загибель юриста Ірини Ноздровської, яка зникла три дні тому.
Обозреватель Обозреватель  ·  01.01.18, 15:58 В ноябре погибшая давала интервью "Обозревателю"
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  01.01.18, 16:00 Тело женщины было обнаружено под Киевом в Вышгородском районе. В полиции предполагают, что это недавно пропавшая юрист Ирина Ноздровская. Об этом информирует представитель Нацполиции Украины по области…
Гордон Гордон  ·  01.01.18, 16:00 Юрист Ирина Ноздровская, которая вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП, неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого Дмитрия Россошанского и его родственников, заявил нардеп от…
Униан Униан  ·  01.01.18, 16:13 Правоохранители открыли производство по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, которая боролась за справедливое наказание для виновника смертельного ДТП, племянника судьи.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.01.18, 16:14 На месте, где нашли тело Ирины Ноздровской, правозащитницы и сестры погибшей в резонансной аварии, сейчас работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает с места события журналист 24 Канала…
РБК Украина РБК Украина  ·  01.01.18, 16:15 В Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая исчезла три дня назад. Об этом заявил председатель профсоюза Министерства внутренних дел Илья Кива…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.01.18, 16:19 Полиция открыла производство об "умышленном убийстве" юристки Ирины Ноздровской, которая была сестрой погибшей в резонансном ДТП на Киевщине. На Киевщине нашли мертвой Ирину Ноздровскую, сестру погибшей…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.01.18, 16:23 Правоохранители открыли уголовное производство из-за убийства юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской
Униан Униан  ·  01.01.18, 16:29 У убитой правозащитницы осталась несовершеннолетняя дочь.
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