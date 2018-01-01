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Пропавшую сестру жертвы резонансного ДТП нашли мертвой (25 новостей и 1 видео) «Тело Ирины Ноздровской обнаружили в реке»

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, предположительно юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Об этом сообщил пресс-секретарь областной полиции Николай Жукович, передает Украинская правда.

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская - ред.). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", - сказал он.

По словам Жуковича, знакомые и родные Ноздровской утверждают, что найденное тело - ее.

По информации Вышгородского отдела полиции, связь с женщиной оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

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