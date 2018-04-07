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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:22
· Боевики · Деньги · Незаконные вооруженные формирования
Пропуск за деньги: жители Донбасса возмущены новым беспределом боевиков

Пропуск за деньги: жители Донбасса возмущены новым беспределом боевиков (8 новостей)

«В ведомстве заявляют, что боевики перед праздниками ввели плату за ускорение пересечения линии разграничения»

Представители незаконных вооруженных формирований зарабатывают деньги на пропуска граждан на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечено, что в последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицкое". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в автобусах, прибывают значительными партиями раз в пол часа-час.

"Как отмечают сами путешественники - такую ситуацию создают представители НЗФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату.

О такую же ситуацию пишут граждане Украины, которые вынужденно остаются на оккупированной территории, и в соцсетях. Граждане описывают "таксы" боевиков за ускоренный проезд и нечеловеческие условия, в которых приходится пересекать линию столкновения", - говорится в сообщении.

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Граждане рассказывают пограничникам, что если бы очередей не было, то никто бы за пропуск не платил, а так - приходится.

Обновлено в 14:20 «Сегодня российские наемники распространили информацию о якобы ранении военнослужащими ВСУ гражданской женщины. По их заявлениям, это произошло в результате обстрела из стрелкового оружия территории блокпоста «Оленевка», что напротив КПВВ «Новотроицкое», с подконтрольной украинскому власти территории. Однако, как стало известно военнослужащим…

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Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 11:29 Боевики требуют плату за ускорение движения от граждан, которые пересекают линию разграничения с территории, неподконтрольной Украине.
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 11:34 Программа СБУ рассчитана на возвращение на подконтрольную Украине территорию граждан, которые добровольно отказались от участия в вооруженных формированиях боевиков. Она действует с 18 августа 2015 года.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.04.18, 12:07 Перед Пасхой боевики "ЛДНР" придумали новый способ заработка на жителях оккупированного Донбасса. Они искусственно создали очередь на контроль-пропускных пунктах, чтобы брать плату с людей, которые не…
Униан Униан  ·  07.04.18, 12:54 В ведомстве заявляют, что боевики перед праздниками ввели плату за ускорение пересечения линии разграничения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  07.04.18, 13:40 Данную ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются подать, как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных.
ForUm ForUm  ·  07.04.18, 14:20 Боевики на территории своего блокпоста «Оленевка» ранили женщину, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины«Сегодня российские наемники распространили информацию…
MIGnews MIGnews  ·  07.04.18, 14:22 В течение последнего времени наблюдается неравномерность пассажиропотока через контрольные пункты въезда-выезда.
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