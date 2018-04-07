Пропуск за деньги: жители Донбасса возмущены новым беспределом боевиков (8 новостей) «В ведомстве заявляют, что боевики перед праздниками ввели плату за ускорение пересечения линии разграничения»

Представители незаконных вооруженных формирований зарабатывают деньги на пропуска граждан на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечено, что в последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицкое". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в автобусах, прибывают значительными партиями раз в пол часа-час.

"Как отмечают сами путешественники - такую ситуацию создают представители НЗФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату.

О такую же ситуацию пишут граждане Украины, которые вынужденно остаются на оккупированной территории, и в соцсетях. Граждане описывают "таксы" боевиков за ускоренный проезд и нечеловеческие условия, в которых приходится пересекать линию столкновения", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие"…

Граждане рассказывают пограничникам, что если бы очередей не было, то никто бы за пропуск не платил, а так - приходится.

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Обновлено в 14:22 В течение последнего времени наблюдается неравномерность пассажиропотока через контрольные пункты въезда-выезда.