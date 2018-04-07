Пропуск за деньги: жители Донбасса возмущены новым беспределом боевиков

Представители незаконных вооруженных формирований зарабатывают деньги на пропуска граждан на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Отмечено, что в последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицкое". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в автобусах, прибывают значительными партиями раз в пол часа-час.
"Как отмечают сами путешественники - такую ситуацию создают представители НЗФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату.
О такую же ситуацию пишут граждане Украины, которые вынужденно остаются на оккупированной территории, и в соцсетях. Граждане описывают "таксы" боевиков за ускоренный проезд и нечеловеческие условия, в которых приходится пересекать линию столкновения", - говорится в сообщении.
Граждане рассказывают пограничникам, что если бы очередей не было, то никто бы за пропуск не платил, а так - приходится.
Обновлено в 14:20 «Сегодня российские наемники распространили информацию о якобы ранении военнослужащими ВСУ гражданской женщины. По их заявлениям, это произошло в результате обстрела из стрелкового оружия территории блокпоста «Оленевка», что напротив КПВВ «Новотроицкое», с подконтрольной украинскому власти территории. Однако, как стало известно военнослужащим…
Обновлено в 14:22 В течение последнего времени наблюдается неравномерность пассажиропотока через контрольные пункты въезда-выезда.