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Украина
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 22:10
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Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородская. ФОТОрепортаж+ВИ

Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородская. ФОТОрепортаж+ВИ (6 новостей и 1 видео)

«Опасения у жителей близлежащих домов вызывает проведение неизвестными на территории парка работ по подготовке к строительству. (видео) (фото)»

В Киеве жители Оболонского и Подольского района устроили акцию протеста против планируемой застройки на территории парка "Кристерова горка" на месте, где раньше работал Институт хлора.

Обновлено в 20:26 В субботу, 20 января, жители Оболонского и Подольского района Киева устроили акцию протеста против планируемой застройки на территории парка Кристерова горка на месте, где раньше работал Институт хлора.

Обновлено в 22:10 Указано, что на протест в Бухарест прибыли несколько автоколонн с ативистами из других городов, в том числе Клуж-Напока, Брашов, Питешть. Акция началась в 18:00: люди собрались на одной из центральных площадей Бухареста, откуда прошлись маршем к зданию парламента. В 21:00 демонстранты массово включили фонарики и исполнили гимн Румынии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородская. ФОТОрепортаж+ВИ»
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 15:57 Несколько десятков жителей Подольского района (Виноградарь) перекрыли улицу Вышгородсая, протестуя против уничтожения парка Горка Кристера и строительства многоэтажки.  
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 15:57 Несколько десятков жителей Подольского района (Виноградарь) перекрыли улицу Вышгородскую, протестуя против уничтожения парка Горка Кристера и строительства многоэтажки.  
Главред Главред  ·  20.01.18, 20:17 Опасения у жителей близлежащих домов вызывает проведение неизвестными на территории парка работ по подготовке к строительству. (видео) (фото)
Новое Время Новое Время  ·  20.01.18, 20:26 В субботу, 20 января, жители Оболонского и Подольского района Киева устроили акцию протеста против планируемой застройки на территории парка Кристерова горка на месте, где раньше работал Институт хлора.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  20.01.18, 22:10 В столице Румынии Бухаресте проходят многотысячные протесты против реформы юстиции. Вечером 20 января 2018 года около 60 тысяч протестующих в румынской столице требуют отозвать из парламента проект реформы…
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