Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородская. ФОТОрепортаж+ВИ (6 новостей и 1 видео) «Опасения у жителей близлежащих домов вызывает проведение неизвестными на территории парка работ по подготовке к строительству. (видео) (фото)»

В Киеве жители Оболонского и Подольского района устроили акцию протеста против планируемой застройки на территории парка "Кристерова горка" на месте, где раньше работал Институт хлора.

Обновлено в 20:26 В субботу, 20 января, жители Оболонского и Подольского района Киева устроили акцию протеста против планируемой застройки на территории парка Кристерова горка на месте, где раньше работал Институт хлора.

Обновлено в 22:10 Указано, что на протест в Бухарест прибыли несколько автоколонн с ативистами из других городов, в том числе Клуж-Напока, Брашов, Питешть. Акция началась в 18:00: люди собрались на одной из центральных площадей Бухареста, откуда прошлись маршем к зданию парламента. В 21:00 демонстранты массово включили фонарики и исполнили гимн Румынии.