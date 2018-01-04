Протесты в Иране: эксперт рассказал о последствиях для Украины (13 новостей и 1 видео) «Еще 268 были ранены, четверо из которых находятся в критическом состоянии»

По меньшей мере 14 человек погибли в результате железнодорожной аварии, которая произошла в Южно-Африканской Республике в четверг, 4 января.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным очевидцев, пассажирский поезд врезался в грузовик и загорелся возле Крунстада на северо-востоке страны. Поисковые работы продолжаются, спасатели опасаются, что число погибших будет расти.

Число погибших сейчас составляет 14, сообщили в железнодорожной компании, которая обслуживала маршрут. В вагонах, которые горят, до сих пор остаются люди. Известно также, что среди раненых есть двое в критическом состоянии. Отдельным пострадавшим оказывают неотложную помощь на месте, других отправляют в местные больницы. В целом количество пострадавших достигло 260 человек.

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Поезд следовал из Йоханнесбурга в Порт-Элизабет на юго-востоке страны. Стоит отметить, что это время особенно напряженное для перевозчиков в ЮАР, ведь немало людей возвращаются домой после праздников.

Обновлено в 17:41 Водитель грузового автомобиля не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны пассажирского поезда, следовавшего из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. По словам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись. На месте работают спасательные службы.

Обновлено в 17:50 Еще 268 были ранены, четверо из которых находятся в критическом состоянии.