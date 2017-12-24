  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию
Мир
Канал 112 Канал 112 ·
· Правительство · Каталония · Испания
Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию

Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию (3 новости)

«Отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанское правительство позволить ему вернуться»

Бывший президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство Испании позволить ему вернуться в страну. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Это стало бы хорошей новостью для Испании", – убежден Пучдемон. 

Он отметил, что хочет вернуться на родину до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января.

Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем приведено к…
Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем приведено к…

Пучдемон подчеркнул, что остается президентом регионального правительства. Он добавил, что готов выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет о речи о независимости Каталонии.

1 октября на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  24.12.17, 02:46 В субботу, 23 декабря, отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство в Мадриде позволить ему вернуться, передает DW
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 03:14 Отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанское правительство позволить ему вернуться.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил восемь человек

В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил восемь человек
В России из самолета выпала стюардесса

В России из самолета выпала стюардесса
Ким Чен Ын призвал к революционному наступлению

Ким Чен Ын призвал к революционному наступлению
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет (видео)

Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет (видео)
Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200

Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200
Знаменитый &quot;Биг-Бен&quot; в Лондоне снова начал звонить после нескольких месяцев ремонта

Знаменитый "Биг-Бен" в Лондоне снова начал звонить после нескольких месяцев…
Масштабный пожар в торговом центре на Филиппинах: без вести пропали по меньшей мере 37 человек

Масштабный пожар в торговом центре на Филиппинах: без вести пропали…
&quot;Акт войны и экономическая блокада&quot;: в КНДР отреагировали на новые санкции ООН

"Акт войны и экономическая блокада": в КНДР отреагировали на новые…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первая в Украине сельская школьная обсерватория заработала на Тернопольщине

Первая в Украине сельская школьная обсерватория заработала на Тернопольщине
На столичных Караваевых дачах пьяный водитель Mercedes допустил столкновение с двумя авто (ФОТО)

На столичных Караваевых дачах пьяный водитель Mercedes допустил столкновение с…
&quot;Как дома в гетто&quot;: в &quot;ДНР&quot; поразили убогим мемориалом своим &quot;героям&quot;

"Как дома в гетто": в "ДНР" поразили убогим мемориалом своим…
В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по делу о мятеже

В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по…
Волонтер рассказал о &quot;подвигах&quot; Крысина после убийства Веремия

Волонтер рассказал о "подвигах" Крысина после убийства Веремия
Глава Верховного суда Польши заявила, что правительство страны &quot;идет на краю пропасти&quot;

Глава Верховного суда Польши заявила, что правительство страны "идет на…
&amp;quot;Ювентус&amp;quot; одолел соперника &amp;quot;Шахтера&amp;quot; в Лиге чемпионов и продолжил погоню за лидером

"Ювентус" одолел соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов и продолжил погоню…
В Словакии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП

В Словакии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.