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Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию (3 новости) «Отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанское правительство позволить ему вернуться»

Бывший президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство Испании позволить ему вернуться в страну. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Это стало бы хорошей новостью для Испании", – убежден Пучдемон.

Он отметил, что хочет вернуться на родину до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января.

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Пучдемон подчеркнул, что остается президентом регионального правительства. Он добавил, что готов выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет о речи о независимости Каталонии.

1 октября на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.