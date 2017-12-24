Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию

Бывший президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство Испании позволить ему вернуться в страну. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
"Это стало бы хорошей новостью для Испании", – убежден Пучдемон.
Он отметил, что хочет вернуться на родину до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января.
Пучдемон подчеркнул, что остается президентом регионального правительства. Он добавил, что готов выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет о речи о независимости Каталонии.
1 октября на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.