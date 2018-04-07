Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ (5 новостей) «Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии»

Лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ до ареста в Германии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на испанские СМИ.

Обновлено в 14:02 Лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ до ареста в Германии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на испанские СМИ.

Обновлено в 14:12 Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии