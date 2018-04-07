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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 14:12
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Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ

Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ (5 новостей)

«Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии»

Лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ до ареста в Германии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на испанские СМИ.

Обновлено в 14:02 Лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ до ареста в Германии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на испанские СМИ.

Обновлено в 14:12 Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии

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Европейская правда Европейская правда  ·  07.04.18, 11:57 Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 12:39 Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 13:15 Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.04.18, 14:12 Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии
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