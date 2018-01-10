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Главком Главком · · Обновлено в 22:26
Пукачу пересчитали тюремный срок по "закону Савченко"

Пукачу пересчитали тюремный срок по "закону Савченко" (19 новостей)

«Соответствующее судебное решение вступило в силу в декабре прошлого года»

Суд перерахував по «закону Савченко» термін вироку для екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це йдеться в рішенні суду, який набрав чинності 15 грудня 2017 року, передають Українські Новини.

Як відомо, закон Савченко дозволяє зараховувати 1 день попереднього ув'язнення як 2 дні в термін основного покарання.

Клопотання про перерахунок терміну подав адвокат Пукача.

У матеріалах суду зазначається, що підсудний перебував у слідчому ізоляторі з 21 липня 2009 року по 6 січня 2016 року, тобто близько 6,5 років.

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Суд підкреслив, що протягом відбування довічного позбавлення волі законодавством встановлені конкретні тимчасові показники, закінчення яких змінюють правовий статус засудженого.

Зокрема, йдеться про виникнення у засудженого права на подання клопотання про помилування після відбуття ним не менше 20 років призначеного покарання. Крім того, відповідно до частини 2 статті 87 Кримінального кодексу, актом помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років. Суд задовольнив клопотання і перерахував 6,5 років попереднього ув'язнення як 13 років основного покарання Пукачу. Таким чином, за станом на 10 січня 2017 року засудженого відбув уже понад 14 років тюремного ув'язнення. Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році у Київській області знайшли останки черепа нібито Гонгадзе.

Поховали убитого журналіста аж 22 березня 2016 року в Києві.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.

Апеляційний суд залишив вирок у силі.

На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.

Обновлено в 21:59 Таким образом 6,5 лет предварительного заключения суд засчитал Пукачу как 13 лет основного наказания.

Обновлено в 22:26 Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, пересчитали срок предварительного заключения. Теперь считается, что он отбыл 14 лет наказании Об этом сказала правозащитница, представительница жены погибшего журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. «Пересчет назначенного судом срока для Пукача еще раз подчеркивает то, что недопустимо смягчить наказание. Если наказание будет хоть как-то смягчено, лишение свободы будет ... Источник: Политека.

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Politeka Politeka  ·  10.01.18, 22:26 Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, пересчитали срок предварительного заключения. Теперь считается, что он отбыл 14 лет наказании Об этом сказала правозащитница, представительница…
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