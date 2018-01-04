Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД (5 новостей) «МИД Украины предостерегает украинцев от поездок в Россию»

МИД Украины предостерегает украинских граждан от поездок в Россию в связи с систематическими провокациями российских спецслужб, подтвержденными и задокументированными СБУ.

Обновлено в 22:41 ФСБ РФ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны.

Обновлено в 23:00 "Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.