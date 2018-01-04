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Политика
20 минут Украина 20 минут Украина · · Обновлено в 23:00
· Россия · МИД · Украинцы
Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД

Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД (5 новостей)

«МИД Украины предостерегает украинцев от поездок в Россию»

МИД Украины предостерегает украинских граждан от поездок в Россию в связи с систематическими провокациями российских спецслужб, подтвержденными и задокументированными СБУ.

Обновлено в 22:41 ФСБ РФ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны.

Обновлено в 23:00 "Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД»
Фото Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД
Фото «Билет в один конец»: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Россию
Фото Нередко билет в один конец: в МИД Украины предупредили, чем может закончиться поездка в РФ
Фото МИД Украины рассказал о билете в один конец
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.01.18, 19:12 Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, так как такой визит может стать "билетом в один конец".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.01.18, 21:44 МИД Украины предостерегает украинцев от поездок в Россию
ТСН ТСН  ·  04.01.18, 22:41 ФСБ РФ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны.
Фокус Фокус  ·  04.01.18, 23:00 Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, так как такой визит может стать "билетом в один конец".  "Путешествие…
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