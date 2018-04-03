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Путин и осел: раскрыто «истинное» нутро президента РФ

Путин и осел: раскрыто «истинное» нутро президента РФ (10 новостей и 1 видео)

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Граждане России начинают понимать, что нахождение у власти президента РФ Владимира Путина грозит их выживанию, считает российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.Президент России Владимир Путин скорее всего не сможет продержаться у власти в течение шести лет своей новой каденции. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в интервью "Обозревателю".

"Судя по последним событиям, это маловероятно... Я имею в виду Волоколамск, Кемерово. Ситуация все больше и больше становится дуалистической. Либо граждане выживают, либо Путин. Эта формула: "есть Путин есть Россия, нет Путина нет России" постепенно трансформируется в формулу: "есть Путин нет граждан России, есть граждане России нет Путина", рассказал он.

По мнению оппозиционера, граждане России начали понимать, что нахождение у власти Путина это вопрос их выживания и самозащиты.

"Раньше не только губернаторы, но и сами граждане произносили фразы благодарности Путину или сочувствия Путину в связи с гибелью детей. А теперь уже начали выступать против власти. Это свидетельство более реалистичного восприятия реальности не через пропагандистские установки, а так, как оно есть на самом деле", пояснил Боровой.

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По мнению эксперта, события в Кемерово испугали власти.

"Кремль осознает бесперспективность сохранения статуса-кво. И это значит, что даже Кремль готов меняться, адаптироваться. Я не думаю, что Кремль готов уступать власть, потому что это очень страшно. И очевидно, что тогда придется нести ответственность за многие-многие преступления. Но осознание того, что эта безграничная власть кончается, можно рассматривать как экспертное заключение Кремля по поводу своего выживания", рассказал оппозиционер.

Боровой считает, что Россия приближается к периоду перемен, однако Запад не будет вмешиваться в ситуацию в РФ.

"Граждане России сохраняют эту власть, они ее избрали. Пусть были фальсификации, но никто не протестует против существующего положения. Если это устраивает граждан ну и слава богу, дай бог здоровья этим гражданам. Никто менять ситуацию, восстанавливать демократию в России не будет. Это могут сделать только сами граждане", подытожил он.

21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" вблизи российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2. В городе начались акции протеста против свалки.

31 марта задержали одного из организаторов митингов Артема Любимова. Активист объявил голодовку.

1 апреля Истринский городской суд Московской области арестовал Любимова на 15 суток. В этот же день в Волоколамске во время акции протеста задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек. В связи с гибелью людей в городе прошла многотысячная акция протеста.

27 марта в Кемерово побыва

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин и осел: раскрыто «истинное» нутро президента РФ»
Фото Путин и осел: раскрыто «истинное» нутро президента РФ
Фото Трамп заявил, что мог бы поладить с Путиным
Фото Надеюсь, завтра в деле Скрипаля будет поставлена точка - Путин
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