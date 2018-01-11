Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного (6 новостей) «По его словам, Москву устроит реализация минских соглашений в полном объеме»

Российский президент Владимир Путин утверждает, что он не заинтересован в том, чтобы ситуация на Донбассе приобретала характер замороженного конфликта. И выдвинул свои предложения.

Об этом он заявил во время общения с руководителями российских СМИ и информагентств.

"Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но решилась так, чтобы она не вызывала беспокойства ни у кого, кто проживает на этой территории", – убеждает Владимир Путин.

По словам Путина, его вполне устроила бы и реализация минских договоренностей в полном объеме.

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"Но не выборочно, как кому нравится, а в полном объеме, чтобы это устроило проживающих на Донбассе, со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса", – заявил Путин.

Обновлено в 20:45 По его словам, Москву устроит реализация минских соглашений в полном объеме.

Обновлено в 21:18 Президент РФ считает, что ситуация на Востоке Украины приобретает черты замороженного конфликта.