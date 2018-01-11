  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:18
· Ситуация на Донбассе
Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного

Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного (6 новостей)

«По его словам, Москву устроит реализация минских соглашений в полном объеме»

Российский президент Владимир Путин утверждает, что он не заинтересован в том, чтобы ситуация на Донбассе приобретала характер замороженного конфликта. И выдвинул свои предложения.

Об этом он заявил во время общения с руководителями российских СМИ и информагентств.

"Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но решилась так, чтобы она не вызывала беспокойства ни у кого, кто проживает на этой территории", – убеждает Владимир Путин.

По словам Путина, его вполне устроила бы и реализация минских договоренностей в полном объеме.

Ситуация на Донбассе: Силы АТО пресекли активность боевиков ответным огнем
Ситуация на Донбассе: Силы АТО пресекли активность боевиков ответным огнем

"Но не выборочно, как кому нравится, а в полном объеме, чтобы это устроило проживающих на Донбассе, со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса", – заявил Путин.

Обновлено в 20:45 По его словам, Москву устроит реализация минских соглашений в полном объеме.

Обновлено в 21:18 Президент РФ считает, что ситуация на Востоке Украины приобретает черты замороженного конфликта.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  11.01.18, 18:59 Президент РФ заявляет, что ситуация на оккупированной части Донбасса приобретает признаки замороженного конфликта, и снова продвигает идею закона об особом статусе Донбасса.
Хвиля Хвиля  ·  11.01.18, 19:07 Президент России заявляет, что ситуация на оккупированной подконтрольными РФ силами части Донбасса приобретает признаки «замороженного конфликта», и снова продвигает идею закона об особом статусе…
Униан Униан  ·  11.01.18, 19:57 Путин заявил, что выступает за решение ситуации так, "чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе".
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.01.18, 20:45 По его словам, Москву устроит реализация минских соглашений в полном объеме.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  11.01.18, 21:18 Президент РФ считает, что ситуация на Востоке Украины приобретает черты замороженного конфликта.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины

Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного…
Путин заявил, что Россия готова «передать» Украине ее военную технику из оккупированного Крыма

Путин заявил, что Россия готова «передать» Украине ее военную технику…
Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного

Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного
В Украине будет определен порядок функционирования рынка криптовалют

В Украине будет определен порядок функционирования рынка криптовалют
Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ

Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, -…
Климкин об &quot;украинских беженцах&quot; в Польше: Это полная чушь, и это всем понятно

Климкин об "украинских беженцах" в Польше: Это полная чушь, и…
Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах

Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в…
Кабмин обязал проверять психику будущих дипломатов

Кабмин обязал проверять психику будущих дипломатов
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)

Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)
Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине
У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация

У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация
Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO

Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO
Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем

Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и…
Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным

В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.