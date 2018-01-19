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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 02:22
· Договоренность
Путин обсудил с Советом безопасности РФ закон о деоккупации Донбасса (обновлено)

Путин обсудил с Советом безопасности РФ закон о деоккупации Донбасса (обновлено) (17 новостей)

«Под раздачу министра попали США и Европа»

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Обновлено в 00:24 "Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", — сказал Лавров…

Обновлено в 02:22

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин обсудил с Советом безопасности РФ закон о деоккупации Донбасса (обновлено)»
Фото Путин созвал Совбез из-за закона о реинтеграции Донбасса
Фото Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает" Минские договоренности
Фото Лавров решил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  19.01.18, 16:59 Москва намерена сохранять свою приверженность "духу минских договоренностей" вместе с Францией и Германией.
MIGnews MIGnews  ·  19.01.18, 17:59 Среди участников совещания были премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  19.01.18, 18:01 Российский лидер Владимир Путин созвал Совет Безопасности для обсуждения принятого украинским парламентом закона о реинтеграции Донбасса...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 20:55 Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался принятый Верховной Радой закон о деоккупации Донбасса.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 21:06 Принятый украинским парламентом закон о реинтеграции Донбасса вступает в противоречие с минскими договоренностями
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.01.18, 21:19 Глава российского внешнеполитического ведомства утверждает, что принятый Верховной Радой закон противоречит Минскими договоренностям.
Украинская правда Украинская правда  ·  19.01.18, 21:25 Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям.
Хвиля Хвиля  ·  19.01.18, 21:58 Принятый украинским парламентом закон о реинтеграции Донбасса вступает в противоречие с минскими договоренностями Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических…
Униан Униан  ·  19.01.18, 22:21 Он напомнил, что Минские соглашения были одобрены Советом безопасности ООН.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 22:58 Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко считает, что Закон о реинтеграции Донбасса не перечеркивает минские договоренности.
Главред Главред  ·  19.01.18, 23:15 Лавров заявил, что украинская власть является "абсолютно не договороспособной".
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.01.18, 23:42 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятый накануне Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает" Минские договоренности. Об этом Лавров сказал на пресс-конференции…
ТСН ТСН  ·  19.01.18, 23:59 Он заговорил о противоречии минским договоренностям.
Обозреватель Обозреватель  ·  20.01.18, 00:01 Под "раздачу" министра попали США и Европа
Канал 112 Канал 112  ·  20.01.18, 00:24 Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА "Новости". "Закон о реинтеграции, если подходить…
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