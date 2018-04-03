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Путин получил удостоверение президента РФ после &quot;убедительной чистой победы&quot;

Путин получил удостоверение президента РФ после "убедительной чистой победы" (4 новости)

«Инаугурация Путина состоится 7 мая»

Президент России Владимир Путин заявил главе ЦИК РФ Элле Памфиловой, что выборы в марте 2018 года были самыми прозрачными в истории страны.Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова встретилась 3 апреля с президентом РФ Владимиром Путиным и вручила ему удостоверение главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил ее и заявил, что "работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне".

"Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации", сказал Путин.

18 марта в день годовщины аннексии Крыма в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию.

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По данным Центризбиркома России, на выборах 18 марта Путина поддержало 76,69% избирателей.

Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.

Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, заявлял президент Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что "в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма".

19 марта Европейский союз отказался признавать итоги голосования в Крыму в рамках выборов президента России.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин получил удостоверение президента РФ после "убедительной чистой победы"»
Фото Путин получил удостоверение президента РФ после "убедительной чистой победы"
Фото Путин получил удостоверение президента и похвастался, что победил на самых "чистых и прозрачных" в истории России выборах
Фото Глава ЦИК России вручила Путину удостоверение президента РФ
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Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 10:22 Владимир Путин получил удостоверение президента РФ и заявил, что победил на самых чистых в истории России выборах.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 10:44 Инаугурация Путина состоится 7 мая
Униан Униан  ·  03.04.18, 11:12 Выборы президента РФ состоялись 18 марта - в день годовщины аннексии Крыма.
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