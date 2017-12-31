Путин поздравил мировых лидеров, кроме Порошенко, Грибаускайте, Дуды и Кальюлайд (4 новости) «Хозяин Кремля также оставил без своих поздравлений президента Грузии»

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Первыми в списке идут президенты постсоветских стран.

Обновлено в 02:55 Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с наступающим новым годом и пожелал развития отношений между странами на принципах равноправия, сообщила пресс-служба Кремля. Среди поздравлений в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций, отмечается, что, по мнению Путина, "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано", − отметили в администрации российского президента. Путин уверен, что хорошие отношения между РФ и США будут содействовать укреплению стратегической стабильности в мире. Президент РФ отметил, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.