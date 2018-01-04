Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины (23 новости) «Ограничения будут действовать еще полгода»

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ главы государства от 1 января 2016 г. "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации".

Обновлено в 17:24 Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Обновлено в 17:55 Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода ограничения для международных транзитных грузоперевозок с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизстана, которые осуществляются через территорию России.