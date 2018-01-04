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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 17:55
· Казахстан · Киргизия
Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины

Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины (23 новости)

«Ограничения будут действовать еще полгода»

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ главы государства от 1 января 2016 г. "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации".

Обновлено в 17:24 Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Обновлено в 17:55 Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода ограничения для международных транзитных грузоперевозок с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизстана, которые осуществляются через территорию России.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины»
Фото Путин продлил на полгода ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию
Фото Путин продлил ограничения транзита украинских грузов в Казахстан через территорию РФ
Фото Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины
Фото Путин продлил ограничение на транзит украинских товаров по территории РФ
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