  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
· Турция · Россия · Президент России · Отравление
Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах

Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах (6 новостей)

«Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из СМИ»

В ходе официального визита в Турцию  президент России Владимир Путин высказался на тему отравления в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом передает Радио Свобода. Путин сказал, что ему стало известно об отравлении в Солсбери из СМИ, а нервно-паралитический яд «Новичок» могут производить ​​примерно в 20 стран». Также стало известно, что Президент РФ рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Оганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля "будет поставлена ​​окончательная точка" в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Россию. Заседание Организации по запрещению химического оружия пройдет в Гааге по запросу Москвы. В исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна, в том числе Великобритания и Россия, решения принимаются двумя третями голосов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах»
Фото Вещество наподобие Новичка могли производить в 20 странах - Путин
Фото Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах
Фото Путин: «Новичок» могут производить в 20 странах
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 05:23 Президент России Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из СМИ, а вещество "Новичок" могло быть изготовлено ​​в 20 странах.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 08:16 Президент России Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из СМИ.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 08:43 Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из СМИ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 08:59 Президент России Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии из СМИ, а вещество "Новичок" могло быть изготовлено в 20 странах. Об этом сообщает…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Гисметео Украина: погода на 4 апреля - долгожданная весна вступает в свои права

Гисметео Украина: погода на 4 апреля - долгожданная весна вступает…
Эротический гороскоп 4 апреля: кто рискует остаться в одиночестве

Эротический гороскоп 4 апреля: кто рискует остаться в одиночестве
Курс биткоина на 4 апреля: рынок криптовалют укрепился

Курс биткоина на 4 апреля: рынок криптовалют укрепился
Засуджений у справі про &quot;кримських диверсантів&quot; Редван Сулейманов вийшов на свободу

Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на…
Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла

Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна…
Телескоп Хаббл случайно сфотографировал самую далекую от нас звезду

Телескоп Хаббл случайно сфотографировал самую далекую от нас звезду
&quot;Я осталась без ничего!&quot;: освобожденная из плена &quot;ДНР&quot; через суд потребует обещанных Украиной компенсаций

"Я осталась без ничего!": освобожденная из плена "ДНР" через суд…
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФИФА может запретит Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018

ФИФА может запретит Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018
Лучше, чем война, но хуже, чем объединение. Чего ждать от апрельской встречи лидеров двух Корей

Лучше, чем война, но хуже, чем объединение. Чего ждать от…
Путин и Эрдоган торжественно запустили строительство АЭС в Турции

Путин и Эрдоган торжественно запустили строительство АЭС в Турции
Гордон об идее разорвать договор о дружбе Украины и России: А четыре года где были? В берлоге лапу сосали?

Гордон об идее разорвать договор о дружбе Украины и России:…
Экстрадиция Пучдемона спровоцирует в ФРГ массовые антиправительственные выступления – европейский эксперт

Экстрадиция Пучдемона спровоцирует в ФРГ массовые антиправительственные выступления – европейский…
Путин: «Новичок» могут производить в 20 странах

Путин: «Новичок» могут производить в 20 странах
У главы МЧС в Кемеовской области проводят обыск – СМИ

У главы МЧС в Кемеовской области проводят обыск – СМИ
Центр Одессы на день отключат от электроэнергии

Центр Одессы на день отключат от электроэнергии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.