Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах

В ходе официального визита в Турцию президент России Владимир Путин высказался на тему отравления в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом передает Радио Свобода. Путин сказал, что ему стало известно об отравлении в Солсбери из СМИ, а нервно-паралитический яд «Новичок» могут производить ​​примерно в 20 стран». Также стало известно, что Президент РФ рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Оганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля "будет поставлена ​​окончательная точка" в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Россию. Заседание Организации по запрещению химического оружия пройдет в Гааге по запросу Москвы. В исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна, в том числе Великобритания и Россия, решения принимаются двумя третями голосов.