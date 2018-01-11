Путин заявил, что Россия готова «передать» Украине ее военную технику из оккупированного Крыма (48 новостей и 1 видео) «Он заявил о плачевном состоянии»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Об этом он сообщил на встрече с руководством российских СМИ, передает ТАСС.

Путин также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

Он заявил, что Россия в 2014 году начала передачу военного имущества и техники Украине из Крыма. «Несколько эшелонов было направлено из Крыма в Украину, и украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма», - констатировал российский лидер.

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», - заявил Путин.

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Он заявил, что эта техника «находится вся в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась», - отметил президент РФ.

Путин уточнил, что «речь идет о [возврате] десятков кораблей, десятков боевых самолетов». «Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», - заявил Путин.

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», - подчеркнул президент России.

Обновлено в 22:53 "Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году (когда Россия аннексировала Крым) это был металлолом. К сожалению, это все - уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения",…

Обновлено в 22:56 Президент РФ Владимир Путин соврал, когда заявил о том, что украинская техника, находившаяся в 2014 году в Крыму перед оккупацией, была в "плачевном состоянии".