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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 22:56
Путин заявил, что Россия готова «передать» Украине ее военную технику из оккупированного Крыма

Путин заявил, что Россия готова «передать» Украине ее военную технику из оккупированного Крыма (48 новостей и 1 видео)

«Он заявил о плачевном состоянии»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Об этом он сообщил на встрече с руководством российских СМИ, передает ТАСС. 

Путин также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

Он заявил, что Россия в 2014 году начала передачу военного имущества и техники Украине из Крыма. «Несколько эшелонов было направлено из Крыма в Украину, и украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма», - констатировал российский лидер.

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», - заявил Путин.

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Он заявил, что эта техника «находится вся в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась», - отметил президент РФ.

Путин уточнил, что «речь идет о [возврате] десятков кораблей, десятков боевых самолетов». «Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», - заявил Путин.

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», - подчеркнул президент России.

Обновлено в 22:53 "Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году (когда Россия аннексировала Крым) это был металлолом. К сожалению, это все - уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения",…

Обновлено в 22:56 Президент РФ Владимир Путин соврал, когда заявил о том, что украинская техника, находившаяся в 2014 году в Крыму перед оккупацией, была в "плачевном состоянии".

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ТСН ТСН  ·  11.01.18, 18:55 По словам лидера РФ, украинская военная техника "находится в плачевном состоянии".
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.01.18, 19:10 По словам российского президента, Москва также не против, чтобы украинские военные занимались утилизацией снарядов на территории оккупированного полуострова.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.01.18, 19:21 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву захваченные военные корабли из аннексированного Россией Крыма.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  11.01.18, 19:30 По словам лидера РФ, украинская военная техника находится в плачевном состоянии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.01.18, 19:30 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в аннексированном Крыму после "ухода" Вооруженных сил Украины
Обозреватель Обозреватель  ·  11.01.18, 19:36 Он заявил о плачевном состоянии
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Украинская правда Украинская правда  ·  11.01.18, 19:45 Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.
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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.01.18, 20:17 Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. Об этом лидер Кремля заявил в ходе встречи с главами российских…
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Facenews Facenews  ·  11.01.18, 20:22 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. "Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы…
Обозреватель Обозреватель  ·  11.01.18, 20:25 Он также рассказал об истерике на КремльТВ
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 20:37 Президент России предложил украинским военным приехать в оккупированный Крым и принять участие в утилизации боезапасов
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MIGnews MIGnews  ·  11.01.18, 20:59 Президент России выразил надежду, что после того, как конфликт на Донбассе будет решен, отношения между двумя странами нормализуются.
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Facenews Facenews  ·  11.01.18, 21:21 Украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, решение по предложению президента РФ Владимира Путина о ее возврате будет принимать руководство Украины, заявил…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.01.18, 21:26 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине ее военную технику. Также он не против, чтобы украинские войска присутствовали при утилизации боеприпасов…
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.01.18, 21:41 Почти вся украинская военная техника, оставшаяся в оккупированном Крыму, была отремонтирована. Об этом в эфире 112 Украина заявил командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко. Комментируя заявление…
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Факты Факты  ·  11.01.18, 22:35 Главком ВМС Украины опроверг версию Путина о военном «хламе»
Канал 112 Канал 112  ·  11.01.18, 22:53 Техника из аннексированного Крыма, которую Россия готова вернуть в Украину устарела и является металлоломом. Об этом в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина" сообщил министр обороны Украины в…
Апостроф Апостроф  ·  11.01.18, 22:56 Президент РФ Владимир Путин соврал, когда заявил о том, что украинская техника, находившаяся в 2014 году в Крыму перед оккупацией, была в "плачевном состоянии".
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