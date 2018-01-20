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Пьяный мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял по людям из окна (13 новостей и 1 видео) «Злоумышленника задержали полицейские»

Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям в Одессе из винтовки, сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.Мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу по людям в Одессе 20 января, правоохранителям пришлось идти на штурм, сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Утро. Одесса. Пьяный 49-летний "неадекват" забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом", написал Головин.

По его словам, злоумышленник пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику.

"Сейчас задержан по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия "ГОРДОН"). Без пострадавших", добавил глава полиции в Одесской области.

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Обновлено в 16:31 Злоумышленника задержали полицейские

Обновлено в 16:49 Злоумышленник использовал винтовку калибра 4,6 мм. (видео) (фото)