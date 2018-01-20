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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 16:49
· Полиция · Винтовка · Стрельба · Квартира
Пьяный мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял по людям из окна

Пьяный мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял по людям из окна (13 новостей и 1 видео)

«Злоумышленника задержали полицейские»

Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям в Одессе из винтовки, сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.Мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу по людям в Одессе 20 января, правоохранителям пришлось идти на штурм, сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Утро. Одесса. Пьяный 49-летний "неадекват" забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом", написал Головин.

По его словам, злоумышленник пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику.

"Сейчас задержан по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия "ГОРДОН"). Без пострадавших", добавил глава полиции в Одесской области.

Две улицы в центре Одессы превратились в реки, полиция разворачивает транспорт
Две улицы в центре Одессы превратились в реки, полиция разворачивает транспорт

Обновлено в 16:31 Злоумышленника задержали полицейские

Обновлено в 16:49 Злоумышленник использовал винтовку калибра 4,6 мм. (видео) (фото)

ФОТО К НОВОСТИ: «Пьяный мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял по людям из окна»
Фото В Одессе пьяный мужчина из окна открыл стрельбу по пожилым людям
Фото Глава полиции Одесской области: Пьяный 49-летний "неадекват" забаррикадировался в квартире и начал стрельбу по людям пожилого возраста
Фото В Одессе полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна высотки
Фото В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим: видео штурма квартиры стрелка
Фото В Одессе пьяный "неадекват" забаррикадировался в квартире и открыл огонь по людям, есть пострадавший (видео) (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Первый городской Первый городской  ·  20.01.18, 13:31 Инцидент произошёл сегодня утром. 49-летний мужчина открыл огонь по пожилым людям из окна своей квартиры. Об этом сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 13:47 В Одессе правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который устроил стрельбу по пожилым людям из окна своей квартиры, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.01.18, 14:27 В Одессе правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры.
Апостроф Апостроф  ·  20.01.18, 15:03 В Одессе пьяный мужчина из окна своей квартиры устроил стрельбу по людям на улице.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Первый городской Первый городской  ·  20.01.18, 15:29 Полиция обнародовала первые подробности утренней стрельбы в Одессе.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.01.18, 15:45 Неадекватный мужчина забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям, а затем - и по правоохранителям.
Униан Униан  ·  20.01.18, 15:49 Правоохранители взяли штурмом квартиру, в которой забаррикадировался злоумышленник.
Канал 112 Канал 112  ·  20.01.18, 16:01 Мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу по людям в Одессе 20 января, правоохранителям пришлось идти на штурм, сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  20.01.18, 16:07 В субботу, 20 января, в Одессе произошла очередная стрельба. Неизвестный открыл огонь по прохожим на улице из окна своей квартиры...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 16:23 В Одессе 49-летний пьяный мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял по пожилым людям из окна своего дома.
Факты Факты  ·  20.01.18, 16:31 Злоумышленника задержали полицейские
Главред Главред  ·  20.01.18, 16:49 Злоумышленник использовал винтовку калибра 4,6 мм. (видео) (фото)
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