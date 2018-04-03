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Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке (7 новостей и 1 видео) «Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили»

Примерно в 4 утра этой ночью на улице Боголюбова, Софиевская Борщаговка, сгорели пять автомобилей. Об этом сообщает 112.ua.

Причина возгорания устанавливается.

Предположительно пожар начался в мусорном баке, затем огонь коснулся автомобилей.

Никто не пострадал.

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Обновлено в 09:15 Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Боголюбова около четырех часов утра. Причина возгорания пока неизвестна. Сейчас на месте происшествия работали спасатели и полиция.

Обновлено в 09:31 Около 04:00 3 апреля на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова, загорелись пять автомобилей.