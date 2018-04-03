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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 09:31
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Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке

Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке (7 новостей и 1 видео)

«Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили»

Примерно в 4 утра этой ночью на улице Боголюбова, Софиевская Борщаговка, сгорели пять автомобилей. Об этом сообщает 112.ua.

Причина возгорания устанавливается.

Предположительно пожар начался в мусорном баке, затем огонь коснулся автомобилей.

Никто не пострадал.

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Обновлено в 09:15 Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Боголюбова около четырех часов утра. Причина возгорания пока неизвестна. Сейчас на месте происшествия работали спасатели и полиция.

Обновлено в 09:31 Около 04:00 3 апреля на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова, загорелись пять автомобилей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке»
Фото На Софиевской Борщаговке ночью сгорели пять автомобилей
Фото На Софиевской Борщаговке ночью сгорели пять автомобилей
Фото В Киеве ночью сгорели пять машин - ВИДЕО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 08:20 Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка произошло крупное ЧП, в результате которого сгорели сразу 5 автомобилей.
Униан Униан  ·  03.04.18, 08:47 Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили.
MIGnews MIGnews  ·  03.04.18, 08:59 За ночь вторника, 3 апреля, в Киеве сгорели сразу пять автомобилей на улице Боголюбова в Софиевской Борщаговке.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.04.18, 09:15 В результате пожара, к счастью, никто из людей не пострадал. Вместе с тем машины сгорели полностью. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Боголюбова около четырех часов утра. Причина возгорания…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 09:31 Около 04:00 3 апреля на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова, загорелись пять автомобилей.
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