Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке

Примерно в 4 утра этой ночью на улице Боголюбова, Софиевская Борщаговка, сгорели пять автомобилей. Об этом сообщает 112.ua.
Причина возгорания устанавливается.
Предположительно пожар начался в мусорном баке, затем огонь коснулся автомобилей.
Никто не пострадал.
Обновлено в 09:15 Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Боголюбова около четырех часов утра. Причина возгорания пока неизвестна. Сейчас на месте происшествия работали спасатели и полиция.
Обновлено в 09:31 Около 04:00 3 апреля на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова, загорелись пять автомобилей.